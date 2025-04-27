Чому не варто мити автомобіль увечері

Миття авто у сутінках. Фото: fineeng.eu

Дуже часто автомобіль, який помили увечері, вже на ранок має вигляд гірший ніж до миття. Річ у тім, що вода, яка залишається на поверхні та в прихованих місцях машини до настання темряви не встигає висохнути повністю, що призводить до неприємних наслідків.

Про це написав Avtopilot.

Реклама

Читайте також:

Залишкова волога

Краплі води затримується у стиках між деталями, під гумовими ущільнювачами вікон та дверей й у дренажних отворах.

Волога разом з пилом, утворюють дрібні абразивні частинки, які під час поїздки вранці притискаються вітром до кузова та створюють мікроподряпини. Вони поступово руйнують захисний шар лакофарбового покриття та сприяють початку корозії, насамперед на крайках дверей та порогах.

Робота мийних засобів

Багато автомобільних шампунів та поліролей містять компоненти, які потребують денного світла та температури повітря вище +15 °C для повноцінного утворення захисної плівки на лакофарбовому покритті кузова.

Увечері, ще й у прохолодну погоду, засоби не встигають подіяти належним чином. Замість захисту, вони можуть залишити на поверхні липкий шар, який миттєво притягне пил та бруд. У підсумку автомобіль за короткий час матиме брудніший вигляд, ніж до миття.

Правила вечірнього миття

Якщо мити автомобіль увечері конче потрібно, слід максимально зменшити ризики. Насамперед після мийки потрібно ретельно протерти кузов та скло сухими серветками з мікрофібри, приділяючи увагу кожній щілині.

Варто обробити поверхні машини водовідштовхувальним спреєм. Також потрібно залишити двері та багажник відкритими на 20 хвилин, щоб салон провітрився, а гумові ущільнювачі просохли.

Раніше ми писали, як дешеві свічки запалювання можуть зашкодити автомобілю. Також експерти назвали усі переваги та експлуатаційні болячки вживаного Kia Sportage третього покоління.