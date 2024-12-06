Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему механик советует избегать авто с автоматической коробкой arrow

Почему механик советует избегать авто с автоматической коробкой

6 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему опытный механик рекомендует избегать авто с коробкой автоматом
Коробка передач. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Автоматическая трансмиссия обеспечивает комфорт вождения, особенно для начинающих и способствует лучшей концентрации на дороге, устранив необходимость манипулировать передачами вручную. Впрочем, опытный механик Денис Ренар назвал очевидные недостатки автоматов, которые могут стать настоящим бедствием при определенных условиях.

Какие основные недостатки автоматической коробки написал Sante Plus.

Читайте также:
  • Меньший контроль

Хотя роскошные автомобили предлагают больше контроля, экономичные модели с автоматическими коробками могут ограничить реакцию, особенно в ситуациях, когда нужно быстро переключать передачи.

  • Высокий расход топлива

Автоматы обычно потребляют больше топлива, чем ручные коробки. Несмотря на технологический прогресс, направленный на уменьшение этого разрыва, он остается важным параметром, который следует учитывать водителям, обеспокоенным экономией.

  • Высокая стоимость техобслуживания

Транспортные средства с автоматической коробкой передач, сложные по своей конструкции, требуют более дорогого обслуживания. Ремонт выходит очень дорогим и требует специалистов.

  • Трудности с буксировкой

В случае поломки буксировать автомобиль с автоматом более проблематично. Во избежание повреждения трансмиссии необходимо соблюдать ограничения скорости и дистанции.

  • Дополнительный вес

Автомобили с автоматическими приводами, как правило, более тяжелые, что влияет на потребление топлива и ходовые качества.

  • Менее практичная на бездорожье

В условиях бездорожья механическая коробка обеспечивает больше контроля и маневренности.

Ранее мы писали, почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач. Также механик рассказал, почему дергается коробка автомат в авто и что с этим делать.

дороги авто советы автомобиль водители контроль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:15 В Украине отмечают День ВСУ — главные успехи за три года войны

06:11 Блинчики без молока и яиц — на завтрак за 5 минут

06:10 Некоторым пенсионерам доплатят по 300 грн — какие условия

06:01 Есть вопросы к Ощадбанку — как оперативно выйти на оператора

05:31 Гарантии на работе для мобилизованного — что известно

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

05:12 "Братья и сестры" — Лавров в интервью Карлсону о мире с Украиной

05:05 Погода сегодня в Украине — прогноз на день Святого Николая

04:30 На ВВК можно будет записаться онлайн — когда это станет возможно

03:41 Искусственный интеллект представил вид Донецка после победы

03:26 В "Азов" нужны боевые медики — какая зарплата и условия

06:15 В Украине отмечают День ВСУ — главные успехи за три года войны

06:11 Блинчики без молока и яиц — на завтрак за 5 минут

06:10 Некоторым пенсионерам доплатят по 300 грн — какие условия

06:01 Есть вопросы к Ощадбанку — как оперативно выйти на оператора

05:31 Гарантии на работе для мобилизованного — что известно

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

05:12 "Братья и сестры" — Лавров в интервью Карлсону о мире с Украиной

05:05 Погода сегодня в Украине — прогноз на день Святого Николая

04:30 На ВВК можно будет записаться онлайн — когда это станет возможно

03:41 Искусственный интеллект представил вид Донецка после победы

03:26 В "Азов" нужны боевые медики — какая зарплата и условия

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК