Почему опытный механик рекомендует избегать авто с коробкой автоматом

Коробка передач. Фото: freepik.com

Автоматическая трансмиссия обеспечивает комфорт вождения, особенно для начинающих и способствует лучшей концентрации на дороге, устранив необходимость манипулировать передачами вручную. Впрочем, опытный механик Денис Ренар назвал очевидные недостатки автоматов, которые могут стать настоящим бедствием при определенных условиях.

Какие основные недостатки автоматической коробки написал Sante Plus.

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Меньший контроль

Хотя роскошные автомобили предлагают больше контроля, экономичные модели с автоматическими коробками могут ограничить реакцию, особенно в ситуациях, когда нужно быстро переключать передачи.

Высокий расход топлива

Автоматы обычно потребляют больше топлива, чем ручные коробки. Несмотря на технологический прогресс, направленный на уменьшение этого разрыва, он остается важным параметром, который следует учитывать водителям, обеспокоенным экономией.

Высокая стоимость техобслуживания

Транспортные средства с автоматической коробкой передач, сложные по своей конструкции, требуют более дорогого обслуживания. Ремонт выходит очень дорогим и требует специалистов.

Трудности с буксировкой

В случае поломки буксировать автомобиль с автоматом более проблематично. Во избежание повреждения трансмиссии необходимо соблюдать ограничения скорости и дистанции.

Дополнительный вес

Автомобили с автоматическими приводами, как правило, более тяжелые, что влияет на потребление топлива и ходовые качества.

Менее практичная на бездорожье

В условиях бездорожья механическая коробка обеспечивает больше контроля и маневренности.

Ранее мы писали, почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач. Также механик рассказал, почему дергается коробка автомат в авто и что с этим делать.