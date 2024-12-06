Чому досвідчений механік рекомендує уникати авто з коробкою автоматом

Коробка передач. Фото: freepik.com

Автоматична трансмісія забезпечує комфорт водіння, особливо для початківців та сприяє кращій концентрації на дорозі, усунувши потребу маніпулювати передачами вручну. Втім, досвідчений механік Денис Ренар назвав очевидні недоліки автоматів, які можуть стати справжнім лихом за певних умов.

Які головні недоліки автоматичної коробки написав Sante Plus.

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Менший контроль

Хоча розкішні автомобілі пропонують більше контролю, економні моделі з автоматичними коробками можуть обмежити реакцію, особливо в ситуаціях, коли потрібно швидко перемикати передачі.

Висока витрата палива

Автомати, як правило, споживають більше палива, ніж ручні коробки. Попри технологічний прогрес, спрямований на зменшення цього розриву, він залишається важливим параметром, який слід враховувати водіям, які стурбовані економією.

Висока вартість техобслуговування

Транспортні засоби з автоматичною коробкою передач, складні за своєю конструкцією, вимагають дорожчого обслуговування. Ремонт виходить дуже дорогим та вимагає фахівців.

Труднощі з буксируванням

У разі поломки буксирувати автомобіль з автоматом проблематичніше. Необхідно дотримуватися обмежень швидкості та дистанції, щоб уникнути пошкодження трансмісії.

Додаткова вага

Авто з автоматичними приводами, як правило, важчі, що впливає на споживання палива та ходові якості.

Менш практична на бездоріжжі

В умовах бездоріжжя механічна коробка передач забезпечує більше контролю та маневровості.

Раніше ми писали, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач. Також механік розповів, чому смикається коробка автомат в авто та що з цим робити.