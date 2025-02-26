Почему водители не доверяют беспилотным автомобилям

Роботакси Tesla. Фото: Tesla

В последнее время Tesla наделала много шума вокруг своих амбиций запустить беспилотное робототакси. Впрочем, опросы показывают, что американцы не доверяют автопилоту и системе Full-Self Driving, которые погрязли в спорах и расследованиях Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Об этом написал InsideEVs.

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Илон Маск против

Исследование AAA показывает, что доверие к беспилотным автомобилям сейчас немного повысилось до 13% с 9% в прошлом году. Однако 61% водителей все еще боятся автономных автомобилей, а 26% не уверены в них. При этом энтузиазм людей относительно постоянного развития технологий угасает, уменьшаясь с 18% до 13%.

Подавляющее большинство американцев — точнее 78 % — на самом деле желают, чтобы автопроизводители отдавали приоритет совершенствованию систем безопасности. При этом 64% респондентов выступают за автономное экстренное торможение (AEB), вместо автомобилей, которые управляют самостоятельно. Также опрошенные отдают предпочтение системе поддержания полосы движения и адаптивному круиз-контролю.

Генеральный директор Tesla Илон Маск недавно объявил, что компания запустит свою услугу заказа поездок в Остине уже в июне с планами постепенного расширения. Его Департамент эффективности правительства (DOGE) также уволил нескольких чиновников NHTSA, которые расследовали аварии с участием автопилотов. Поэтому его фокус прямо противоположен тому, чего хотят американцы.

Автопилот сегодня

Сейчас компания Waymo руководит единственной крупномасштабной службой робототакси в США после того, как в прошлом году General Motors закрыла свое аналогичное подразделение. В течение многих лет Waymo расширяла свою услугу во многие города США, но не обошлась без аварий или расследований NHTSA. General Motors и Ford, с другой стороны, теперь больше сосредотачиваются на совершенствовании передовых технологий помощи водителю вместо того, чтобы идти ва-банк с роботакси.

Ранее Tesla потеряла статус самого дорогого автомобильного бренда в мире. Также сообщалось, как Tesla Cybertruck на автопилоте врезался в столб.