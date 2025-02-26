Чому водії не довіряють безпілотним автомобілям

Роботаксі Tesla. Фото: Tesla

Останнім часом Tesla наробила багато галасу навколо своїх амбіцій запустити безпілотне робототаксі. Втім, опитування показують, що американці не довіряють автопілоту та системі Full-Self Driving, які загрузли в суперечках та розслідуваннях Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Про це написав InsideEVs.

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Ілон Маск проти

Дослідження AAA показує що довіра до безпілотних автомобілів зараз трохи підвищилася до 13% з 9% торік. Проте 61% водіїв все ще бояться автономних автомобілів, а 26% не впевнені у них. При цьому ентузіазм людей щодо постійного розвитку технологій згасає, зменшуючись з 18% до 13%.

Переважна більшість американців — точніше 78 % — насправді бажають, щоб автовиробники віддавали пріоритет вдосконаленню систем безпеки. При цьому 64% респондентів виступають за автономне екстрене гальмування (AEB), замість автомобілів, які керують самостійно. Також опитані віддають перевагу системі підтримки смуги руху та адаптивному круїз-контролю.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск нещодавно оголосив, що компанія запустить свою послугу замовлення поїздок в Остіні вже у червні з планами поступового розширення. Його Департамент ефективності уряду (DOGE) також звільнив кількох чиновників NHTSA, які розслідували аварії за участю автопілотів. Тож його фокус прямо протилежний тому, чого хочуть американці.

Автопілот сьогодні

Наразі компанія Waymo керує єдиною великомасштабною службою робототаксі в США після того, як минулого року General Motors закрила свій аналогічний підрозділ. Протягом багатьох років Waymo розширювала свою послугу до багатьох міст США, але не обійшлася без аварій або розслідувань NHTSA. General Motors та Ford, з іншого боку, тепер більше зосереджуються на вдосконаленні передових технологій допомоги водієві замість того, щоб йти ва-банк з роботаксі.

Раніше Tesla втратила статус найдорожчого автомобільного бренду у світі. Також повідомлялося, як Tesla Cybertruck на автопілоті врізався у стовб.