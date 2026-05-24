Chevrolet возрождает культовый Camaro: что известно

Chevrolet Camaro 2023 года. Фото: guideautoweb.com

Американский Chevrolet планирует вернуть на рынок свой культовый маслкар Camaro, производство которого прекратили несколько лет назад из-за падения спроса. Согласно новым данным, концерн General Motors уже работает над седьмым поколением легендарной модели. Выпуск автомобиля планируют наладить на модернизированном заводе в штате Мичиган. Первые официальные анонсы возрожденного спорткара могут появиться уже до конца текущего года.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Новая платформа

Седьмая генерация спорткара разделит техническую архитектуру с будущим поколением седана Cadillac CT5. Концерн планирует обновить текущую базу Alpha 2, сохранив классическую заднеприводную компоновку для новых скоростных моделей. Производство автомобилей планируют запустить осенью 2027 года на предприятии Grand River Assembly в Лансинге.

Экстерьер новинки станет эволюцией дизайна шестого поколения купе с длинным капотом и массивными задними крыльями. Машина получит огромный нижний воздухозаборник для охлаждения радиаторов, узкую светодиодную оптику и четыре патрубка выхлопной системы. В салоне ожидается появление современной панели с двумя цифровыми экранами.

Мощные двигатели

Главным силовым агрегатом для модификации Camaro SS должен стать новый 6,7-литровый двигатель V650 мощностью 535 л.с. с крутящим моментом 705 Нм. Этот мотор обеспечит существенное преимущество над предыдущим 6,2-литровым блоком на 455 л.с. Новая силовая установка окажется мощнее 5-литрового агрегата главного конкурента Ford Mustang.

Базовые версии маслкара будут оснащать 4-цилиндровым турбомотором. Инженеры могут адаптировать 2,7-литровый двигатель TurboMax мощностью 310 л.с. с моментом 583 Нм, так как старый двухлитровый вариант на 237 л.с. уже не выглядит конкурентоспособным на рынке.

Ожидаемая стоимость

Начальная цена базовой 4-цилиндровой модификации на американском рынке будет стартовать в пределах 35 000 долларов. Это позволит уверенно конкурировать с начальными версиями Ford Mustang EcoBoost. Полноценные продажи возрожденного автомобиля в дилерских центрах должны начаться ориентировочно через два года.

Стоимость более мощной версии Camaro SS с мотором V8 может достичь отметки в 50 000 долларов. Такая цена будет примерно на 7 000 долларов выше показателей прошлого поколения, но новинка останется на 25 000 долларов дешевле флагманского Corvette Stingray. Полноценное раскрытие дизайна и характеристик модели 2028 модельного года ожидается следующим летом.

