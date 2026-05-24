Chevrolet відроджує культовий Camaro: що відомо

Chevrolet Camaro 2023 року. Фото: guideautoweb.com

Американський Chevrolet планує повернути на ринок свій культовий маслкар Camaro, виробництво якого припинили кілька років тому через падіння попиту. Згідно з новими даними, концерн General Motors уже працює над сьомим поколінням легендарної моделі. Випуск автомобіля планують налагодити на модернізованому заводі в штаті Мічиган. Перші офіційні анонси відродженого спорткара можуть з'явитися вже до кінця поточного року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

Нова платформа

Сьома генерація спорткара розділить технічну архітектуру з майбутнім поколінням седана Cadillac CT5. Концерн планує оновити поточну базу Alpha 2, зберігши класичне задньопривідне компонування для нових швидкісних моделей. Виробництво автомобілів планують запустити восени 2027 року на підприємстві Grand River Assembly в Лансінгу.

Екстер'єр новинки стане еволюцією дизайну шостого покоління купе з довгим капотом та масивними задніми крилами. Машина отримає величезний нижній забірник повітря для охолодження радіаторів, вузьку світлодіодну оптику та чотири патрубки вихлопної системи. У салоні очікується поява сучасної панелі з двома цифровими екранами.

Потужні двигуни

Головним силовим агрегатом для модифікації Camaro SS має стати новий 6,7-літровий двигун V650 потужністю 535 к.с. з крутним моментом 705 Нм. Цей мотор забезпечить суттєву перевагу над попереднім 6,2-літровим блоком на 455 к.с. Нова силова установка виявиться потужнішою за 5-літровий агрегат головного конкурента Ford Mustang.

Читайте також:

Базові версії маслкара оснащуватимуть 4-циліндровим турбомотором. Інженери можуть адаптувати 2,7-літровий двигун TurboMax потужністю 310 к.с. з моментом 583 Нм, позаяк старий дволітровий варіант на 237 к.с. уже не виглядає конкурентоспроможним на ринку.

Очікувана вартість

Початкова ціна базової 4-циліндрової модифікації на американському ринку стартуватиме в межах 35 000 доларів. Це дозволить впевнено конкурувати з початковими версіями Ford Mustang EcoBoost. Повноцінний продаж відродженого автомобіля в дилерських центрах має розпочатися орієнтовно за два роки.

Вартість потужнішої версії Camaro SS з мотором V8 може досягти позначки в 50 000 доларів. Така ціна буде приблизно на 7 000 доларів вищою за показники минулого покоління, але новинка залишиться на 25 000 доларів дешевшою за флагманський Corvette Stingray. Повноцінне розкриття дизайну та характеристик моделі 2028 модельного року очікується наступного літа.

Раніше Новини.LIVE писали, що Mercedes випустив електрокар потужністю 1169 к.с. з запасом ходу 700 км. Модель Mercedes-AMG GT другої генерації повністю відмовилася від традиційних двигунів на користь електричної силової установки.

Також читайте, чому з рейтингу рекомендованих у 2026 році зникло 18 автомобілів. Основними причинами перегляду списки стали серйозні занепокоєння щодо надійності технічних вузлів та часті збої в роботі складних внутрішніх систем.