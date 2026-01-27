Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Четыре признака, что турбина авто уже выходит из строя

Четыре признака, что турбина авто уже выходит из строя

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 07:35
Все признаки, что турбина авто скоро уничтожит двигатель
Турбодвигатель. Фото: tehosmotr.com.ua

Неисправность турбокомпрессора грозит не только потерей динамики, но и полным разрушением силовой установки автомобиля из-за попадания металлических обломков в камеры сгорания. Своевременное выявление симптомов износа позволяет избежать дорогостоящего ремонта, стоимость которого часто измеряется в тысячах долларов.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Посторонние звуки

Характерный свист турбины является частью ее нормальной работы, однако появление высокого пронзительного звука свидетельствует о неисправности. Если звук напоминает работу стоматологического бора или сопровождается скрежетом, это указывает на контакт лопастей колеса компрессора с внутренним корпусом устройства.

Чаще всего причиной являются изношенные внутренние подшипники, которые не получают должной смазки.

Выхлопные газы

Появление дыма голубого или серого цвета свидетельствует о попадании масла в выхлопную систему из-за изношенных уплотнителей турбины.

Голубой дым обычно возникает, когда масло сгорает непосредственно в двигателе, а густой серый цвет появляется при его контакте с горячей выхлопной трубой.

Черный дым сигнализирует о неправильной топливно-воздушной смеси, что подтверждает неэффективную работу турбонаддува.

Индикатор проверки двигателя

Современные автомобили оснащены датчиками абсолютного давления в коллекторе (MAP), которые мгновенно передают данные на электронный блок управления. Если система фиксирует недостаточное или избыточное давление наддува, на панели приборов загорается Check Engine.

Профессиональная диагностика с помощью OBD-считывателя позволяет выявить конкретные коды ошибок, например, P0299 или P0234, указывающие на утечки масла или застрявшие клапаны.

Также читайте:

Ошибки водителей, которые разрушают турбодвигатель в автомобиле

Какой двигатель для авто лучше: атмосферный или турбо

Утечки масла

Турбины нуждаются в постоянной циркуляции чистого масла под высоким давлением для защиты от экстремального перегрева. Внешние утечки под корпусом турбокомпрессора или появление стойкого запаха горелого масла в салоне являются серьезными поводами для визита на СТО.

Трещины в маслопроводах могут привести не только к выходу узла из строя, но и к возникновению пожара под капотом.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации