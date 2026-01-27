Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чотири ознаки, що турбіна авто вже виходить з ладу

Чотири ознаки, що турбіна авто вже виходить з ладу

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 07:35
Усі ознаки, що турбіна авто скоро знищить двигун
Турбодвигун. Фото: tehosmotr.com.ua

Несправність турбокомпресора загрожує не лише втратою динаміки, а й повним руйнуванням силової установки автомобіля через потрапляння металевих уламків у камери згоряння. Своєчасне виявлення симптомів зносу дозволяє уникнути дорогого ремонту, вартість якого часто вимірюється у тисячах доларів.

Про це написав Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Сторонні звуки

Характерний свист турбіни є частиною її нормальної роботи, проте поява високого пронизливого звуку свідчить про несправність. Якщо звук нагадує роботу стоматологічного бору або супроводжується скреготом, це вказує на контакт лопатей колеса компресора з внутрішнім корпусом пристрою.

Найчастіше причиною є зношені внутрішні підшипники, які не отримують належного змащування.

Вихлопні гази

Поява диму блакитного або сірого кольору свідчить про потрапляння мастила у вихлопну систему через зношені ущільнювачі турбіни.

Блакитний дим зазвичай виникає, коли мастило згорає безпосередньо у двигуні, а густий сірий колір з’являється під час його контакту з гарячою вихлопною трубою.

Чорний дим сигналізує про неправильну паливно-повітряну суміш, що підтверджує неефективну роботу турбонаддуву.

Індикатор перевірки двигуна

Сучасні автомобілі оснащені датчиками абсолютного тиску в колекторі (MAP), які миттєво передають дані на електронний блок управління. Якщо система фіксує недостатній або надмірний тиск наддуву, на панелі приладів спалахує Check Engine.

Професійна діагностика за допомогою OBD-зчитувача дозволяє виявити конкретні коди помилок, наприклад, P0299 або P0234, що вказують на витоки мастила або застряглі клапани.

Також читайте:

Помилки водіїв, які руйнують турбодвигун в автомобілі

Який двигун для авто краще: атмосферний чи турбо

Витоки мастила

Турбіни потребують постійної циркуляції чистого мастила під високим тиском для захисту від екстремального перегріву. Зовнішні витоки під корпусом турбокомпресора або поява стійкого запаху горілого мастила в салоні є серйозними приводами для візиту на СТО.

Тріщини в мастилопроводах можуть призвести не лише до виходу вузла з ладу, а й до виникнення пожежі під капотом.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації