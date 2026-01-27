Усі ознаки, що турбіна авто скоро знищить двигун

Турбодвигун. Фото: tehosmotr.com.ua

Несправність турбокомпресора загрожує не лише втратою динаміки, а й повним руйнуванням силової установки автомобіля через потрапляння металевих уламків у камери згоряння. Своєчасне виявлення симптомів зносу дозволяє уникнути дорогого ремонту, вартість якого часто вимірюється у тисячах доларів.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Сторонні звуки

Характерний свист турбіни є частиною її нормальної роботи, проте поява високого пронизливого звуку свідчить про несправність. Якщо звук нагадує роботу стоматологічного бору або супроводжується скреготом, це вказує на контакт лопатей колеса компресора з внутрішнім корпусом пристрою.

Найчастіше причиною є зношені внутрішні підшипники, які не отримують належного змащування.

Вихлопні гази

Поява диму блакитного або сірого кольору свідчить про потрапляння мастила у вихлопну систему через зношені ущільнювачі турбіни.

Блакитний дим зазвичай виникає, коли мастило згорає безпосередньо у двигуні, а густий сірий колір з’являється під час його контакту з гарячою вихлопною трубою.

Чорний дим сигналізує про неправильну паливно-повітряну суміш, що підтверджує неефективну роботу турбонаддуву.

Індикатор перевірки двигуна

Сучасні автомобілі оснащені датчиками абсолютного тиску в колекторі (MAP), які миттєво передають дані на електронний блок управління. Якщо система фіксує недостатній або надмірний тиск наддуву, на панелі приладів спалахує Check Engine.

Професійна діагностика за допомогою OBD-зчитувача дозволяє виявити конкретні коди помилок, наприклад, P0299 або P0234, що вказують на витоки мастила або застряглі клапани.

Також читайте:

Помилки водіїв, які руйнують турбодвигун в автомобілі

Який двигун для авто краще: атмосферний чи турбо

Витоки мастила

Турбіни потребують постійної циркуляції чистого мастила під високим тиском для захисту від екстремального перегріву. Зовнішні витоки під корпусом турбокомпресора або поява стійкого запаху горілого мастила в салоні є серйозними приводами для візиту на СТО.

Тріщини в мастилопроводах можуть призвести не лише до виходу вузла з ладу, а й до виникнення пожежі під капотом.