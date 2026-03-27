Главная Авто Четыре хуже всего продающихся авто: почему покупатели их игнорируют

Четыре хуже всего продающихся авто: почему покупатели их игнорируют

Дата публикации 27 марта 2026 13:50
Четыре хуже всего продающихся авто: почему покупатели их игнорируют
Subaru Solterra 2025 года. Фото: caranddriver.com

Свежие данные о продажах автомобилей в 2025 году выявили модели, которые американцы игнорировали чаще всего. Основной причиной низкого спроса стали завышенная стоимость, неудачное позиционирование на рынке и слабые технические характеристики по сравнению с конкурентами. Эксперты отрасли проанализировали четыре худших варианта, которые не смогли заинтересовать аудиторию даже известными именами брендов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Завышенная цена

Огромный внедорожник Jeep Grand Wagoneer с начальной ценой 63 200 долларов за модель 2026 года стал одним из главных аутсайдеров. Покупатели в этом ценовом сегменте традиционно отдают предпочтение премиальным маркам вроде Cadillac, Lexus или Range Rover. Внедорожник оказался слишком дорогим для восприятия в рамках бренда.

"Grand Wagoneer просто слишком дорогой для того, чем он является", — отметил директор по стратегии MCQ Markets Лахлан ДеФранческо. Он также добавил, что автомобиль огромный, не демонстрирует приемлемых показателей экономии топлива и не соответствует классическому представлению людей о марке Jeep. В результате предложение значительно превысило реальный спрос на рынке.

Посредственные возможности

Электрический кроссовер Subaru Solterra за 38 495 долларов не смог выстоять в конкурентной борьбе. Модель предлагает посредственный запас хода и более медленную зарядку, чем предлагают соперники за те же деньги. "Этот автомобиль просто не выделялся, когда можно получить лучший электромобиль за аналогичную сумму, люди просто проходят мимо него", — подчеркнул ДеФранческо.

Похожая участь постигла и Volkswagen ID.4, цена которого стартует от 45 095 долларов. В переполненном сегменте модель не продемонстрировала ярких преимуществ в программном обеспечении или дальности пробега.

Чужая аудитория

Попытка превратить легендарный маслкар в электромобиль Dodge Charger EV за 59 595 долларов оказалась неудачной. Традиционные фанаты марки хотят мощных бензиновых двигателей V8 и характерного разгона, а не бесшумного электричества.

Модель полностью потеряла связь со своей основной аудиторией любителей скорости. Высокая цена запуска также отпугнула массовых покупателей электрокаров, которые ищут практичность.

Автомобиль оказался в вакууме между консервативными ценителями классики и новыми фанатами электрических технологий.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
