Чотири найгірше продаваних авто: чому покупці їх ігнорують

Свіжі дані про продажі автомобілів у 2025 році виявили моделі, які американці ігнорували найчастіше. Основною причиною низького попиту стали завищена вартість, невдале позиціювання на ринку та слабкі технічні характеристики порівняно з конкурентами. Експерти галузі проаналізували чотири найгірші варіанти, які не змогли зацікавити аудиторію навіть відомими іменами брендів.

Завищена ціна

Величезний позашляховик Jeep Grand Wagoneer з початковою ціною 63 200 доларів за модель 2026 року став одним з головних аутсайдерів. Покупці у цьому ціновому сегменті традиційно віддають перевагу преміальним маркам на кшталт Cadillac, Lexus або Range Rover. Позашляховик виявився занадто дорогим для сприйняття в межах бренду.

"Grand Wagoneer просто дуже дорогий для того, чим він є", — зазначив директор зі стратегії MCQ Markets Лахлан ДеФранческо. Він також додав, що автомобіль величезний, не демонструє прийнятних показників економії пального і не відповідає класичному уявленню людей про марку Jeep. У результаті пропозиція значно перевищила реальний попит на ринку.

Посередні можливості

Електричний кросовер Subaru Solterra за 38 495 доларів не зміг вистояти в конкурентній боротьбі. Модель пропонує посередній запас ходу та повільнішу зарядку, ніж пропонують суперники за ті ж гроші. "Цей автомобіль просто не виділявся, коли можна отримати кращий електромобіль за аналогічну суму, люди просто проходять повз нього", — підкреслив ДеФранческо.

Схожа доля спіткала і Volkswagen ID.4, ціна якого стартує від 45 095 доларів. У переповненому сегменті модель не продемонструвала яскравих переваг у програмному забезпеченні або дальності пробігу.

Також читайте:

Subaru нарешті поєднує дві свої найкращі ідеї в одному авто

Honda та Sony закрили спільне виробництво модних електромобілів

Чужа аудиторія

Спроба перетворити легендарний маслкар на електромобіль Dodge Charger EV за 59 595 доларів виявилася невдалою. Традиційні фанати марки прагнуть потужних бензинових двигунів V8 та характерного розгону, а не безшумної електрики.

Модель повністю втратила зв'язок зі своєю основною аудиторією любителів швидкості. Висока ціна запуску також відлякала масових покупців електрокарів, які шукають практичність.

Автомобіль опинився у вакуумі між консервативними цінителями класики та новими фанатами електричних технологій.