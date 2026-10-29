Авто с худшей обзорностью для водителя: в списке только Mazda и Chevrolet

Mazda CX-9 2016 года. Фото: netcarshow.com

Американская организация Consumer Reports по итогам масштабных испытаний обзорности автомобилей признала Chevrolet Camaro и Chevrolet Spark, а также Mazda CX-9 и Mazda3 худшими в своих классах. Эксперты привлекли водителей разного роста для оценки сложности маневрирования на узких улицах и при перестроении между полосами движения. Именно эти четыре машины продемонстрировали наиболее критические слепые зоны, которые существенно ограничивают обзор дороги. Конструктивные особенности кузова, ширина стоек крыши и высота посадки в них более всего мешают безопасному вождению.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Компактные модели

Субкомпактный хэтчбек Chevrolet Spark оказался худшим в своем классе по показателям обзорности. Из-за округлой формы крыши и приподнятых боковых панелей заднее стекло оказалось слишком маленьким. Толстые задние стойки кузова создают серьезную слепую зону, которая перекрывает обзор при движении задним ходом. Производитель снял эту модель с конвейера в 2022 году, поэтому на рынке встречаются только варианты с пробегом.

Спортивный седан Mazda3 также получил существенные замечания от тестировщиков из-за обтекаемого дизайна кузова. Маленькое заднее стекло и массивные стойки мешают водителю контролировать ситуацию сзади при смене полосы движения.

В хэтчбеке Mazda3 ситуация оказалась еще хуже. Журналисты издания Jalopnik во время автосалона в Лос-Анджелесе отметили, что человек, находящийся позади машины, полностью исчезает из поля зрения водителя.

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Купе и кроссовер

Спортивное купе Chevrolet Camaro давно имеет репутацию автомобиля с очень ограниченной обзорностью. Владельцы часто сравнивают обзор из салона этой модели со смотровыми щелями танка. Узкие окна, массивные стойки крыши и длинный капот существенно затрудняют парковку и маневрирование задним ходом. Частично решить проблему помогают электронные системы мониторинга слепых зон и парковочные датчики.

Большой семейный кроссовер Mazda CX-9 (2006–2023) стал лидером по худшей обзорности в категории трёхрядных SUV. Из-за ограниченного пространства на переднем ряду водители вынуждены садиться ниже обычного уровня. Массивные передние и задние стойки перекрывают соседние полосы движения, что создает риск при маневрах. В настоящее время автопроизводитель снял эту модель с производства, заменив её на CX-90 с более просторным салоном.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему слепые зоны автомобилей увеличиваются с каждым годом. Исследование показывает, насколько меньше дороги сегодня видит водитель по сравнению с тем, что было 25 лет назад.

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