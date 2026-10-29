Авто з найгіршим оглядом для водія: у списку лише Mazda та Chevrolet

Mazda CX-9 2016 року. Фото: netcarshow.com

Американська організація Consumer Reports за результатами масштабних випробувань оглядовості автомобілів визнала Chevrolet Camaro та Chevrolet Spark, Mazda CX-9 та Mazda3 найгіршими у своїх класах. Експерти залучили водіїв різного зросту для оцінки складності маневрування на тісних вулицях та під час перелаштування між смугами. Саме ці чотири машини показали найбільш критичні сліпі зони, які суттєво перекривають видимість дороги. Конструктивні особливості кузова, ширина стійок даху та висота посадки в них найбільше заважають безпечному керуванню.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Компактні моделі

Субкомпактний хетчбек Chevrolet Spark виявився найгіршим у своєму класі за показниками оглядовості. Через округлу форму даху та підняті бічні панелі заднє скло виявилося занадто малим. Товсті задні стійки кузова створюють серйозну сліпу зону, яка перекриває огляд під час руху назад. Виробник зняв цю модель з конвеєра у 2022 році, тому на ринку зустрічаються лише варіанти з пробігом.

Спортивний седан Mazda3 також отримав суттєві зауваження від випробувачів через обтічний дизайн кузова. Маленьке заднє скло та масивні стійки заважають водієві контролювати ситуацію ззаду під час зміни смуги руху.

У хетчбеку Mazda3 ситуація виявилася ще гіршою. Журналісти видання Jalopnik під час автосалону в Лос-Анджелесі зазначили, що людина позаду машини повністю зникає з поля зору водія.

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Купе та кросовер

Спортивне купе Chevrolet Camaro давно має репутацію автомобіля з дуже обмеженою видимістю. Власники часто порівнюють огляд з салону цієї моделі з оглядовими щілинами танку. Вузькі вікна, масивні стійки даху та довгий капот суттєво ускладнюють паркування та маневрування заднім ходом. Частково розв'язати проблему допомагають електронні системи моніторингу сліпих зон та датчики паркування.

Великий сімейний кросовер Mazda CX-9 (2006-2023) став лідером за найгіршою оглядовістю у категорії трирядних SUV. Через обмежений простір на передньому ряду водії змушені сідати нижче звичайного рівня. Масивні передні та задні стійки перекривають суміжні смуги руху, що створює ризик під час маневрів. Наразі автовиробник вивів цю модель з лінійки, замінивши її на CX-90 з просторішим салоном.

Раніше Новини.LIVE писали, чому сліпі зони автомобілів збільшуються щороку. Дослідження показує, наскільки менше дороги сьогодні бачить водій порівняно з 25 роками тому.

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