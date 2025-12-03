Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Британцы назвали ТОП-3 подержанных авто в 2025 году

Британцы назвали ТОП-3 подержанных авто в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 17:30
Британцы назвали тройку лидеров на рынке авто с пробегом
2022 BMW 3 Series Фото: BMW

Авторитетное британское издание Auto Express определило лучшие автомобили, доступные на вторичном рынке в 2025 году, отдав главную награду седану BMW 3 Series. В тройку лидеров также вошли электромобиль Jaguar I-Pace и компактный хэтчбек Škoda Fabia, что подчеркивает интерес водителей к различным классам авто.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Реклама
Читайте также:

BMW 3 Series (G20)

Абсолютным лидером рейтинг Used Car of the Year 2025 был признан BMW 3 Series поколения G20 (выпускается с 2019). Эксперты подчеркнули, что автомобиль сочетает спортивную управляемость, высокое качество сборки и премиальный комфорт.

Седан, независимо от модификации, предлагает просторный багажник объемом 480 литров. Топливная экономичность в версиях с двигателями внутреннего сгорания (бензин/дизель) обычно варьируется в диапазоне 4,8-7 л/100 км, что является отличным показателем для премиум-класса.

Также читайте:

Дешевые авто с пробегом, которые ездят вечно

Популярные подержанные авто, которые стоит обходить, чтобы сохранить кошелек

Jaguar I-Pace

2019 Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace 2019 года. Фото: caranddriver.com

Серебряный призер в общем рейтинге, а также обладатель звания "Лучший подержанный электромобиль". Этот электрокроссовер получил высокую оценку за то, что предлагает передовые технологии и привлекательную цену на вторичном рынке.

I-Pace с батареей 90 кВт-ч имеет запас хода до 470 км по циклу WLTP. Он также практичен: основной багажный отсек имеет объем 505 литров, а дополнительный отсек под капотом добавляет еще 27 литров.

Škoda Fabia (Mk3)

2020 Škoda Fabia
Škoda Fabia 2020 Фото: evo.co.uk

Третью строчку в общем зачете заняла Škoda Fabia третьего поколения (2015-2021). Этот компактный хэтчбек также был отмечен как "Лучший подержанный супермини" в своей категории. Fabia остается фаворитом благодаря традиционной надежности, низким эксплуатационным расходам и продуманному дизайну.

Самые популярные бензиновые версии (TSI) демонстрируют отличную экономичность, потребляя около 4,6-4,8 л/100 км, при этом предлагая внушительный для своего класса багажник объемом 330 литров.

рейтинг авто BMW автомобиль Jaguar подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации