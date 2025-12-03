Британцы назвали тройку лидеров на рынке авто с пробегом

2022 BMW 3 Series Фото: BMW

Авторитетное британское издание Auto Express определило лучшие автомобили, доступные на вторичном рынке в 2025 году, отдав главную награду седану BMW 3 Series. В тройку лидеров также вошли электромобиль Jaguar I-Pace и компактный хэтчбек Škoda Fabia, что подчеркивает интерес водителей к различным классам авто.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

BMW 3 Series (G20)

Абсолютным лидером рейтинг Used Car of the Year 2025 был признан BMW 3 Series поколения G20 (выпускается с 2019). Эксперты подчеркнули, что автомобиль сочетает спортивную управляемость, высокое качество сборки и премиальный комфорт.

Седан, независимо от модификации, предлагает просторный багажник объемом 480 литров. Топливная экономичность в версиях с двигателями внутреннего сгорания (бензин/дизель) обычно варьируется в диапазоне 4,8-7 л/100 км, что является отличным показателем для премиум-класса.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace 2019 года. Фото: caranddriver.com

Серебряный призер в общем рейтинге, а также обладатель звания "Лучший подержанный электромобиль". Этот электрокроссовер получил высокую оценку за то, что предлагает передовые технологии и привлекательную цену на вторичном рынке.

I-Pace с батареей 90 кВт-ч имеет запас хода до 470 км по циклу WLTP. Он также практичен: основной багажный отсек имеет объем 505 литров, а дополнительный отсек под капотом добавляет еще 27 литров.

Škoda Fabia (Mk3)

Škoda Fabia 2020 Фото: evo.co.uk

Третью строчку в общем зачете заняла Škoda Fabia третьего поколения (2015-2021). Этот компактный хэтчбек также был отмечен как "Лучший подержанный супермини" в своей категории. Fabia остается фаворитом благодаря традиционной надежности, низким эксплуатационным расходам и продуманному дизайну.

Самые популярные бензиновые версии (TSI) демонстрируют отличную экономичность, потребляя около 4,6-4,8 л/100 км, при этом предлагая внушительный для своего класса багажник объемом 330 литров.