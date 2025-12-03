Британці назвали трійку лідерів на ринку авто з пробігом

Британці назвали ТОП-3 вживаних авто у 2025 році
Авторитетне британське видання Auto Express визначило найкращі автомобілі, доступні на вторинному ринку у 2025 році, віддавши головну нагороду седану BMW 3 Series. До трійки лідерів також увійшли електромобіль Jaguar I-Pace та компактний хетчбек Škoda Fabia, що підкреслює інтерес водіїв до різних класів авто.
BMW 3 Series (G20)
Абсолютним лідером рейтинг Used Car of the Year 2025 був визнаний BMW 3 Series покоління G20 (випускається з 2019). Експерти підкреслили, що автомобіль поєднує спортивну керованість, високу якість збірки та преміальний комфорт.
Седан, незалежно від модифікації, пропонує просторий багажник об'ємом 480 літрів. Паливна економічність у версіях з двигунами внутрішнього згоряння (бензин/дизель) зазвичай варіюється в діапазоні 4,8–7 л/100 км, що є відмінним показником для преміумкласу.
Jaguar I-Pace
Срібний призер в загальному рейтингу, а також володар звання "Найкращий вживаний електромобіль". Цей електрокросовер отримав високу оцінку за те, що пропонує передові технології та привабливу ціну на вторинному ринку.
I-Pace з батареєю 90 кВт-год має запас ходу до 470 км за циклом WLTP. Він також практичний: основний багажний відсік має об'єм 505 літрів, а додатковий відсік під капотом додає ще 27 літрів.
Škoda Fabia (Mk3)
Третю сходинку в загальному заліку посіла Škoda Fabia третього покоління (2015-2021). Цей компактний хетчбек також був відзначений як "Найкращий вживаний суперміні" у своїй категорії. Fabia залишається фаворитом завдяки традиційній надійності, низьким експлуатаційним витратам та продуманому дизайну.
Найпопулярніші бензинові версії (TSI) демонструють відмінну економічність, споживаючи близько 4,6–4,8 л/100 км, при цьому пропонуючи значний для свого класу багажник об'ємом 330 літрів.
