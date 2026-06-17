Британские страховщики назвали самый надежный кроссовер 2026 года

Toyota CH-R 2024 года. Фото: netcarshow.com

Британская страховая компания Warranty Solutions Group подготовила аналитический отчет на основе реальных обращений водителей по гарантии в период с мая 2025 года по апрель 2026 года. Эксперты сравнили частоту возникновения технических неисправностей у популярных кроссоверов и среднюю стоимость ремонта. Опубликованные результаты продемонстрировали огромную разницу в надежности между различными моделями массового сегмента.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Dealer Magazine.

Японский триумф

Абсолютным лидером рейтинга надежности стал японский кроссовер Toyota C-HR, который продемонстрировал низкий уровень поломок. Частота гарантийных претензий в отношении этой модели составила всего 4,38%. Средний чек за устранение выявленных неполадок для этой машины составил около 481 фунта стерлингов. Низкий показатель аварийности делает этот автомобиль одним из самых безопасных для семейного бюджета.

Второе место в общем зачёте занял компактный кроссовер MG ZS с показателем сервисных обращений на уровне 10,24%. Тройку лидеров замкнул испанский автомобиль SEAT Arona, у которого показатель поломок достиг 10,71%. Обе модели порадовали владельцев низкой стоимостью ремонтных работ, уступив по экономичности лишь компактному Citroen C3.

Руководство страховой компании отметило, что лучшие результаты демонстрируют машины с более простой инженерной конструкцией и минимальным количеством лишней электроники.

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Источник: Warranty Solutions Group

Распространенные дефекты

Главной проблемой для большинства брендов оказались сбои в работе бортовой аккумуляторной батареи, на которые пришлось 3,34% всех официальных жалоб. Второе место разделили механические поломки пружин подвески (2,66%) и дефекты генератора, зафиксированные (2,64%). Довольно часто выходили из строя жидкостные насосы системы охлаждения двигателя и отдельные катушки зажигания.

Самыми дорогостоящими для кошелька традиционно оказались крупные механические повреждения двигателя и элементов наддува. Возглавили список наиболее финансово затратных дефектов прогорание прокладки головки блока цилиндров и разрушение компрессора турбонаддува

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