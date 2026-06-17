Британські страховики назвали найнадійніший кросовер у 2026 році

Toyota CH-R 2024 року. Фото: netcarshow.com

Британська страхова компанія Warranty Solutions Group підготувала аналітичний звіт на основі реальних звернень водіїв по гарантії в період з травня 2025-го по квітень 2026 року. Експерти порівняли частоту виникнення технічних дефектів у популярних кросоверів та середню вартість відновлення. Оприлюднені результати продемонстрували величезну різницю в надійності між різними моделями масового сегмента.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Dealer Magazine.

Японський тріумф

Абсолютним лідером рейтингу надійності став японський кросовер Toyota C-HR, який продемонстрував низький рівень поломок. Частота гарантійних претензій щодо цієї моделі становила лише 4,38%. Середній чек за усунення виявлених неполадок для цієї машини склав близько 481 фунта стерлінгів. Низький показник аварійності робить цей автомобіль одним з найбезпечніших для сімейного бюджету.

Друге місце в загальному заліку посів компактний кросовер MG ZS з результатом сервісних звернень на рівні 10,24%. Трійку лідерів замкнув іспанський автомобіль SEAT Arona, чий показник поломок досяг 10,71%. Обидві моделі потішили власників низькою вартістю ремонтних робіт, поступившись за ощадливістю лише компактному Citroen C3.

Керівництво страхової компанії зазначило, що найкращі результати демонструють машини з простішою інженерною конструкцією та мінімальною кількістю зайвої електроніки.

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Джерело: Warranty Solutions Group

Поширені дефекти

Головною проблемою для більшості брендів виявилися збої у роботі бортової акумуляторної батареї, на які припало 3,34% усіх офіційних скарг. Другу позицію поділили механічні поломки пружин підвіски (2,66%) та дефекти генератора (2,64%). Досить часто з ладу виходили рідинні помпи системи охолодження двигуна та індивідуальні котушки запалювання.

Найдорожчими для гаманця традиційно виявилися великі механічні пошкодження двигуна та елементів наддуву. Очолили список найбільш фінансово затратних дефектів прогари прокладки головки блока циліндрів та руйнування компресора турбонаддуву

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