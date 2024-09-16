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BMW отзывает 1 500 000 авто из-за серьезного дефекта — о каких моделях идет речь

16 сентября 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Почему BMW должен отозвать 1 500 000 авто — есть ли в списке ваша машина
BMW X7 Series. Фото: bmw.ua
Валентин Бандура - Редактор

Известный бренд роскошных автомобилей сообщил, что придется отозвать более 1,5 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозами. Речь идет о потенциально неисправной интегрированной тормозной системе (IBS).

Об этом сообщила The Sun.

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Пострадали автомобили, выпущенные в период с июня 2022 по август 2024 года — BMW X (за исключением X3 и X4), 5 и 7 серий, а также Mini Cooper и Countryman.

Сначала считалось, что проблема затронула более 80 000 моделей BMW, но затем были обнаружены многочисленные дополнительные случаи.

Сейчас отзыву подлежат 1,53 млн автомобилей, из которых 1,2 млн уже принадлежат клиентам, а около 320 000 остаются в BMW или на складах дилеров.

Заявление BMW

Несмотря на проблему с тормозной системой, BMW убеждена, что их автомобили остаются безопасными для управления, пока они ожидают ремонта.

"Прекращение поставок транспортных средств, которые еще не находятся в руках клиентов, окажет негативное влияние на мировые продажи во второй половине года. Технические действия, связанные с IBS, влияют на более 1,5 млн автомобилей и приводят к дополнительным расходам на гарантию в третьем квартале", — говорится в релизе BMW.

Ранее мы писали, что осенью в Украине начнутся продажи нового кроссовера BMW X3, не попавшего в перечень подлежащих отзыву авто. Также рассказывали, что BMW работает над своим первым электрическим седаном на 1341 л.с.

ремонт авто BMW автомобиль

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