Чому BMW мусить відкликати 1 500 000 авто — чи є в переліку ваша машина

BMW X7 Series. Фото: bmw.ua

Відомий бренд розкішних автомобілів повідомив, що доведеться відкликати понад 1,5 млн автомобілів по всьому світу через проблеми з гальмами. Йдеться про потенційно несправну інтегровану гальмівну систему (IBS).

Про це повідомила The Sun.

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Постраждали автомобілі, випущені в період з червня 2022 року по серпень 2024 року — BMW X (за винятком X3 та X4), 5 та 7 серій, а також Mini Cooper та Countryman.

Спочатку вважалося, що проблема торкнулася понад 80 000 моделей BMW, але потім було виявлено численні додаткові випадки.

Зараз відкликанню підлягають 1,53 млн автомобілів, з яких 1,2 млн вже належать клієнтам, а близько 320 000 залишаються в BMW або на складах дилерів.

Заява BMW

Попри проблему з гальмівною системою, в BMW переконані, що їхні автомобілі залишаються безпечними для керування, поки вони очікують ремонту.

"Припинення постачання транспортних засобів, які ще не знаходяться в руках клієнтів, матиме негативний вплив на світові продажі у другій половині року. Технічні дії, пов’язані з IBS, впливають на понад 1,5 млн автомобілів та призводять до додаткових витрат на гарантію у третьому кварталі", — говориться в релізі BMW.

Раніше ми писали, що восени в Україні розпочнуться продажі нового кросовера BMW X3, який не потрапив до переліку авто, що підлягають відкликанню. Також розповідали, що BMW працює над своїм першим електричним седаном на 1341 к.с.