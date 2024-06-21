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Большие или меньшие — как размер шин влияет на эксплуатацию автомобиля

21 июня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Водителей предупредили, как изменение размера шин влияет на эксплуатацию автомобиля
Авто с колесами большого диаметра. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автопроизводители не зря устанавливают требования к автомобильным шинам. Ведь даже небольшое изменение размера покрышек может кардинально повлиять на характеристики машины.

Об этом написал SUV News.

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Основными причинами изменения размера шин является желание автовладельца:

  • улучшить внешний вид авто;
  • повысить проходимость машины;
  • увеличить максимальную скорость.

Шины большего диаметра

  • Увеличивается тормозной путь, ведь автомобиль с большими колесами труднее останавливать.
  • Ухудшается способность автомобиля преодолевать подъемы и тянуть прицепы из-за изменения тяговых характеристик.
  • Разгон замедляется, ведь для вращения более тяжелых колес двигателю придется прилагать большие усилия.
  • Увеличиваются расходы топлива на 1-2 л на каждые 100 км пробега.
  • Максимальная скорость увеличивается незначительно — на около 10 км/ч.

Большинство производителей не рекомендуют увеличивать диаметр шин, поскольку стандартная подвеска и колесные арки не предназначены для этого. Замена соответствующих компонентов потребует дополнительных затрат.

Шины меньшего диаметра

  • Автомобиль будет лучше разгоняться и будет меньше расходовать топливо.
  • Будет увеличиваться тормозной путь, ведь шины имеют меньшую площадь контакта с дорогой, что снижает сцепление.

Эксперты советуют придерживаться рекомендаций производителя, чтобы обеспечить оптимальную работу автомобиля и избежать негативных последствий самодеятельности.

Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.

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