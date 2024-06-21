Водителей предупредили, как изменение размера шин влияет на эксплуатацию автомобиля

Авто с колесами большого диаметра. Фото: autoevolution.com

Автопроизводители не зря устанавливают требования к автомобильным шинам. Ведь даже небольшое изменение размера покрышек может кардинально повлиять на характеристики машины.

Об этом написал SUV News.

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Основными причинами изменения размера шин является желание автовладельца:

улучшить внешний вид авто;

повысить проходимость машины;

увеличить максимальную скорость.

Шины большего диаметра

Увеличивается тормозной путь, ведь автомобиль с большими колесами труднее останавливать.

Ухудшается способность автомобиля преодолевать подъемы и тянуть прицепы из-за изменения тяговых характеристик.

Разгон замедляется, ведь для вращения более тяжелых колес двигателю придется прилагать большие усилия.

Увеличиваются расходы топлива на 1-2 л на каждые 100 км пробега.

Максимальная скорость увеличивается незначительно — на около 10 км/ч.

Большинство производителей не рекомендуют увеличивать диаметр шин, поскольку стандартная подвеска и колесные арки не предназначены для этого. Замена соответствующих компонентов потребует дополнительных затрат.

Шины меньшего диаметра

Автомобиль будет лучше разгоняться и будет меньше расходовать топливо.

Будет увеличиваться тормозной путь, ведь шины имеют меньшую площадь контакта с дорогой, что снижает сцепление.

Эксперты советуют придерживаться рекомендаций производителя, чтобы обеспечить оптимальную работу автомобиля и избежать негативных последствий самодеятельности.

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