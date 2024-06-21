Водителей предупредили, как изменение размера шин влияет на эксплуатацию автомобиля

Большие или меньшие — как размер шин влияет на эксплуатацию автомобиля
Автопроизводители не зря устанавливают требования к автомобильным шинам. Ведь даже небольшое изменение размера покрышек может кардинально повлиять на характеристики машины.
Об этом написал SUV News.
Основными причинами изменения размера шин является желание автовладельца:
- улучшить внешний вид авто;
- повысить проходимость машины;
- увеличить максимальную скорость.
Шины большего диаметра
- Увеличивается тормозной путь, ведь автомобиль с большими колесами труднее останавливать.
- Ухудшается способность автомобиля преодолевать подъемы и тянуть прицепы из-за изменения тяговых характеристик.
- Разгон замедляется, ведь для вращения более тяжелых колес двигателю придется прилагать большие усилия.
- Увеличиваются расходы топлива на 1-2 л на каждые 100 км пробега.
- Максимальная скорость увеличивается незначительно — на около 10 км/ч.
Большинство производителей не рекомендуют увеличивать диаметр шин, поскольку стандартная подвеска и колесные арки не предназначены для этого. Замена соответствующих компонентов потребует дополнительных затрат.
Шины меньшего диаметра
- Автомобиль будет лучше разгоняться и будет меньше расходовать топливо.
- Будет увеличиваться тормозной путь, ведь шины имеют меньшую площадь контакта с дорогой, что снижает сцепление.
Эксперты советуют придерживаться рекомендаций производителя, чтобы обеспечить оптимальную работу автомобиля и избежать негативных последствий самодеятельности.
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