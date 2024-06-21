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Більші чи менші — як розмір шин впливає на експлуатацію автомобіля

21 червня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Водіїв попередили, як зміна розміру шин впливає на експлуатацію автомобіля
Авто з колесами великого діаметра. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автовиробники не дарма встановлюють вимоги до автомобільних шин. Адже навіть невелика зміна розміру покришок може кардинально вплинути на характеристики машини.

Про це написав SUV News.

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Основними причинами зміни розміру шин є бажання автовласника:

  • покращити зовнішній вигляд авто;
  • підвищити прохідність машини;
  • збільшити максимальну швидкість.

Шини більшого діаметра

  • Збільшується гальмівний шлях, адже автомобіль з великими колесами важче зупиняти.
  • Погіршується здатність автомобіля долати підйоми та тягти причепи через зміну тягових характеристик.
  • Розгін повільнішає, адже для обертання важчих  коліс двигуну доведеться докладати більших зусиль.
  • Збільшуються витрати пального на 1-2 л на кожні 100 км пробігу.
  • Максимальна швидкість збільшується незначно — на близько 10 км/год.

Більшість виробників не рекомендують збільшувати діаметр  шин, позаяк стандартна підвіска та колісні арки не призначені для цього. Заміна відповідних компонентів буде потребувати додаткових витрат.

Шини меншого діаметра

  • Автомобіль краще розганятиметься та менше витрачатиме пального.
  • Збільшуватиметься гальмівний шлях, адже шини мають меншу площу контакту з дорогою, що знижує зчеплення.

Експерти радять дотримуватись рекомендацій виробника, щоб забезпечити оптимальну роботу автомобіля та уникнути негативних наслідків від самодіяльності.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

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