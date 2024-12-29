Восстание машин — беспилотное такси за 100 000 долларов заблудилось на круге

Роботакси Waymo One. Фото: waymo.com

На кольцевой дороге застряло беспилотное такси Waymo One, которое просто начало выписывать круги. Как показала ситуация, автономные автомобили не безошибочны и хорошо, что на борту дорогого кроссовера в этот момент не оказалось пассажиров.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Случился сбой

На ролике в Instagram, который разместил на своей странице Neo Niche, видно, что белый беспилотный автомобиль Waymo One застрял на небольшой кольцевой развязке в Финиксе (Аризона, США). Он непрерывно вращался вокруг кольцевой дороги, пока не кончилось короткое видео.

Автопарк Waymo One состоит из полностью электрических кроссоверов Jaguar I-PACE, и одно роботакси, по оценкам экспертов, может стоить от 100 000 до 200 000 долларов.

Реакция потребителей

По словам Neo Niche, на борту не было пассажиров. Впрочем, представитель компании Waymo заверил, что обновление программного обеспечения быстро устранило проблему.

Как бы там ни было, но отсутствие пассажиров не помешало пользователям в комментариях говорить об отказе от автономного такси. Например, один из самых громких критиков отметил: "Еще одна причина, почему я не хотел бы попасть в эту ловушку".

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