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Беспилотное авто за 100 000 долларов заблудилось на круге

29 декабря 2024 17:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Восстание машин — беспилотное такси за 100 000 долларов заблудилось на круге
Роботакси Waymo One. Фото: waymo.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На кольцевой дороге застряло беспилотное такси Waymo One, которое просто начало выписывать круги. Как показала ситуация, автономные автомобили не безошибочны и хорошо, что на борту дорогого кроссовера в этот момент не оказалось пассажиров.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Случился сбой

На ролике в Instagram, который разместил на своей странице Neo Niche, видно, что белый беспилотный автомобиль Waymo One застрял на небольшой кольцевой развязке в Финиксе (Аризона, США). Он непрерывно вращался вокруг кольцевой дороги, пока не кончилось короткое видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neo Niche (@theneoniche)

Автопарк Waymo One состоит из полностью электрических кроссоверов Jaguar I-PACE, и одно роботакси, по оценкам экспертов, может стоить от 100 000 до 200 000 долларов.

Реакция потребителей

По словам Neo Niche, на борту не было пассажиров. Впрочем, представитель компании Waymo заверил, что обновление программного обеспечения быстро устранило проблему.

Как бы там ни было, но отсутствие пассажиров не помешало пользователям в комментариях говорить об отказе от автономного такси. Например, один из самых громких критиков отметил: "Еще одна причина, почему я не хотел бы попасть в эту ловушку".

Ранее мы писали, как сервисный центр Tesla требовал 3 000 долларов за ремонт Cybertruck, а владелец самостоятельно справился за 25. Также эксперты назвали бюджетный электромобиль с самым большим запасом хода в 2024 году.

США авто такси электрокары автомобиль електромобиль

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