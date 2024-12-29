Повстання машин — безпілотне таксі за 100 000 доларів заблукало в колі

Роботаксі Waymo One. Фото: waymo.com

На кільцевій дорозі застрягло безпілотне таксі Waymo One, яке просто зависло, кружляючи колом. Як показала ситуація, автономні автомобілі не безпомилкові, і добре, що на борту дорогого кросовера в цей момент не виявилося пасажирів.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Трапився збій

На ролику в Instagram, яке розмістив на своїй сторінці Neo Niche, видно, що білий безпілотний автомобіль Waymo One застряг на невеликій кільцевій розв’язці у Фініксі (Аризона, США). Він безперервно обертався навколо кільцевої дороги, доки не закінчилося коротке відео.

Автопарк Waymo One складається з повністю електричних кросоверів Jaguar I-PACE, й одне роботаксі, за оцінками експертів, може коштувати від 100 000 до 200 000 доларів.

Реакція споживачів

За словами Neo Niche, на борту не було пасажирів. Втім, представник компанії Waymo запевнив, що оновлення програмного забезпечення швидко розв’язало проблему.

Хай там як, але відсутність пасажирів не завадила користувачам в коментарях говорити про відмову від автономного таксі. Наприклад, один з найгучніших критиків зазначив: "Ще одна причина, чому я не хотів би потрапити в цю пастку".

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