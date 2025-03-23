Три банальные ошибки водителя, которые приводят к трагедии

Водитель. Фото: freepik.com

В мире водительской безопасности всегда есть актуальные вопросы, требующие внимания. Блогер Шэрон Нейш рассмотрела распространенные ошибки, которые допускают водители, и подчеркнула их потенциально фатальные последствия.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

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Незакрепленные предметы

"Когда я проходила курс "Неотложная медицинская помощь", наш инструктор вспомнил случай, когда ноутбук, который лежал на заднем сиденье авто, ударился о голову 22-летней студентки, что привело к мгновенной смерти. Из-за того, что она внезапно затормозила, когда ехала в университет. Незакрепленные объекты могут стать ракетами", — подчеркнула Шэрон.

Итак, все тяжелые предметы (ноутбуки, термосы, бутылки с водой и т.д.) должны быть надежно закреплены или перевозиться в багажнике, бардачке, в карманах на спинках передних сидений.

Опасность на голове

Водители, которые имеют длинные волосы, должны учитывать, как они могут мешать во время управления автомобилем. Лучшим решением будет собрать их в хвостик с помощью мягкой резинки или ленты. Важно избегать использования металлических или габаритных жестких заколок, так как в случае ДТП они могут нанести серьезные травмы, вонзаясь в голову. Кроме того, такие аксессуары могут затруднить правильную поддержку головы на подголовнике, повышая риск повреждений шеи.

Обувь на полу

Водитель не должен снимать обувь во время движения, даже если он испытывает дискомфорт. Оставленная обувь или другие мелкие предметы могут застрять под педалями, приводя к блокировке тормозов или акселератора. Это не только затрудняет управление, но может стать неожиданным препятствием в критической ситуации, когда быстрая реакция является жизненно важной.

Ранее мы писали, почему двери автомобиля всегда нужно открывать правой рукой. Также сообщалось, где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности.