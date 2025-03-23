Три банальні помилки водія, які призводять до трагедії

Водійка. Фото: freepik.com

У світі водійської безпеки завжди є актуальні питання, які потребують уваги. Блогерка Шерон Нейш розглянула поширені помилки, яких припускаються водії, і підкреслила їх потенційно фатальні наслідки.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

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Незакріплені предмети

"Коли я проходила курс "Невідкладна медична допомога", наш інструктор згадав випадок, коли ноутбук, який лежав на задньому сидінні авто, вдарився об голову 22-річної водійки, що призвело до миттєвої смерті. Через те, що вона раптово загальмувала, коли їхала до університету. Незакріплені об’єкти можуть стати ракетами", — підкреслила Шерон.

Отже, усі важкі предмети (ноутбуки, термоси, пляшки з водою тощо) мають бути надійно закріпленими або перевозитися у багажнику, бардачку, у кишенях на спинках передніх сидінь.

Небезпека на голові

Водії, які мають довге волосся, повинні враховувати, як воно може заважати під час керування автомобілем. Найкращим рішенням буде зібрати його у хвостик за допомогою м'якої гумки або стрічки. Важливо уникати використання металевих або габаритних жорстких шпильок, позаяк у разі ДТП вони можуть завдати серйозних травм, встромляючись у голову. Крім того, такі аксесуари можуть ускладнити правильну підтримку голови на підголівнику, підвищуючи ризик ушкоджень шиї.

Взуття на підлозі

Водій не повинен знімати взуття під час руху, навіть якщо він відчуває дискомфорт. Залишене взуття або інші дрібні предмети можуть застрягти під педалями, призводячи до блокування гальм або акселератора. Це не лише ускладнює керування, а може стати несподіваною перешкодою у критичній ситуації, коли швидка реакція є життєво важливою.

Раніше ми писали, чому двері автомобіля завжди потрібно відкривати правою рукою. Також повідомлялося, де водіям можна не користуватися пасками безпеки.