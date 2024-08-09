Nissan представил автокраску, охлаждающую машину в жару на 12 °C

Авто под прямыми солнечными лучами. Фото: dubizzle.com

Nissan представил новую автомобильную краску, резко охлаждающую автомобиль, находящийся под прямыми солнечными лучами. Испытания показали, что окрашенные инновационным покрытием авто остаются на 12 °C холоднее, чем необработанные машины, припаркованные рядом.

Об этом сообщил New Atlas.

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Как работает охлаждающая краска

Инженеры исследовательского центра Nissan разработали покрытие с метаматериалами. Один тип частиц эффективно отражает длину волны ближнего инфракрасного диапазона, уменьшая количество образующегося в смоле обычной краски тепла. Второй — создает электромагнитные волны, которые перенаправляют больше энергии от транспортного средства.

Nissan тестирует покрытие с ноября прошлого года на служебном автомобиле Nissan NV100 в международном аэропорту Ханэда в Токио.

Установлено, что в наружных поверхностях обработанного транспортного средства температура на 12 °C ниже, а в салоне — на 5 °C по сравнению с автомобилем с обычной краской, припаркованной рядом с ним под прямыми солнечными лучами.

Какие усовершенствования нужны

Пока машины покрывать этой краской нельзя. Прежде всего, ее толщина 400 микронов, что гораздо больше, чем у обычной автомобильной краски (примерно 20 микронов на слой). Также ее пока нельзя использовать в качестве верхнего слоя покрытия авто, ведь она оставляет меловой отпечаток после прикосновения.

Впрочем, исследователям Nissan удалось снизить толщину покрытия до 120 микрон, работа над созданием более тонких версий с одинаковой эффективностью охлаждения продолжается. К счастью, текущая версия демонстрирует устойчивость к сколам, отслаиванию, царапинам, химическим реакциям и другим видам повреждений.

Цель состоит в том, чтобы разработать версию, которая может не только охлаждать транспортные средства, но и иметь прозрачное верхнее покрытие, наноситься из распылителя, а в идеале быть даже доступной в других цветах, кроме белого.

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