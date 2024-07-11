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Як у спеку запобігти перегріву двигуна завдяки контролю рівня антифризу

11 липня 2024 07:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Перегрів двигуна авто у спеку — як запобігти завдяки контролю антифризу
Доливання охолоджувальної рідини. Фото: hi-techcarcare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Влітку двигун авто може перегрітися в спеку або під час довгих поїздок. Щоб цього уникнути, необхідно регулярно перевіряти рівень охолоджувальної рідини.

Як це зробити лише за 10 хвилин написав Sante Plus.

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Попередні заходи безпеки

  • Припаркуйте автомобіль та вимкніть запалювання.
  • Не забувайте активувати ручне гальмо.
  • Перш ніж відкривати капот автомобіля, зачекайте, поки двигун охолоне. У разі перегріву дайте двигуну охолонути протягом кількох годин, інакше є ризик отримати серйозні опіки.

Як перевірити рівень антифризу

  • Перевірте інструкцію до автомобіля, щоб знайти точне розташування бака.
  • Відкрийте капот, знайдіть кришку радіатора та зніміть її, обернувши тканиною.
  • Перевірте рівень охолоджувальної рідини, знайшовши максимальну та мінімальну риски відмітки. Якщо рівень антифризу нижче мінімального, відрегулюйте його, не перевищуючи максимум.

"Додаючи охолоджувальну рідину, переконайтеся, що вона має такий самий колір, як і антифриз в резервуарі. Тримайте резервуар в чистоті, щоб підтримувати ефективність системи охолодження, регулярно очищаючи його або замінюйте за потреби", — радить керівник французької автомайстерні Родольф Монтрієль.

Рівень антифриза не повинен бути занадто низьким, але він також не має бути надмірним.

Наслідки переливання антифризу влітку

  • Витік гарячої охолоджувальної рідини в моторний відсік може призвести до значного пошкодження електропроводки та електричних компонентів автомобіля.

Ознаки переливання антифризу

  • Теча під машиною. Занадто багато рідини може спричинити витік. Це знак, яким не варто ігнорувати.
  • Незвичний шум від двигуна чи радіатора. Це може означати, що надлишок рідини пошкодив внутрішні компоненти.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, аби авто пережило літню спеку. Також експерти радять не забувати про п'ять речовин, які потрібно регулярно міняти в авто.

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