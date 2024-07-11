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Как в жару избежать перегрева двигателя благодаря контролю уровня антифриза

11 июля 2024 07:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Перегрев двигателя авто в жару — как предотвратить благодаря контролю антифриза
Долив охлаждающей жидкости. Фото: hi-techcarcare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Летом двигатель авто может перегреться в жару или во время долгих поездок. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости.

Как это сделать всего за 10 минут написал Sante Plus.

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Предварительные меры безопасности

  • Припаркуйте автомобиль и выключите зажигание.
  • Не забывайте активировать ручной тормоз.
  • Прежде чем открывать капот автомобиля, подождите, пока двигатель остынет. В случае перегрева дайте двигателю остыть в течение нескольких часов, иначе есть риск получить серьезные ожоги.

Как проверить уровень антифриза

  • Просмотрите инструкцию к автомобилю, чтобы найти точное расположение бака.
  • Откройте капот, найдите крышку радиатора и снимите ее, обвернув тканью.
  • Проверьте уровень охлаждающей жидкости с помощью максимальной и минимальной линии отметки. Если уровень антифриза ниже минимального, отрегулируйте его, не превышая максимум.

"Добавляя охлаждающую жидкость, убедитесь, что она имеет такой же цвет, как и антифриз в резервуаре. Держите резервуар в чистоте, чтобы поддерживать эффективность системы охлаждения, регулярно очищая его или заменяйте при необходимости", — советует руководитель французской автомастерской Родольф Монтриель.

Уровень антифриза не должен быть слишком низким, но также не должен быть чрезмерным.

Последствия переливания антифриза летом

  • Утечка горячей охлаждающей жидкости в моторный отсек может привести к значительному повреждению электропроводки и электрических компонентов автомобиля.

Признаки переливания антифриза

  • Течь под машиной. Слишком много жидкости может вызвать утечку. Это знак, который не следует игнорировать.
  • Необычный шум от двигателя или радиатора. Это может означать, что избыток жидкости повредил внутренние компоненты автомобиля.

Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы авто пережило летнюю жару. Также эксперты советуют не забывать о пяти веществах, которые нужно регулярно менять в авто.

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