Nissan представив автофарбу, яка охолоджує машину в спеку на 12 °C

Авто під прямими променями сонця. Фото: dubizzle.com

Nissan представив нову автомобільну фарбу, яка різко охолоджує автомобіль, який знаходиться під прямими сонячними променями. Випробування показали, що пофарбовані інноваційним покриттям авто залишаються на 12 °C холоднішими, ніж необроблені машини, припарковані поруч.

Про це повідомив New Atlas.

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Як працює охолоджувальна фарба

Інженери дослідницького центру Nissan розробили покриття з метаматеріалами. Один тип частинок ефективно відбиває довжину хвилі ближнього інфрачервоного діапазону, зменшуючи кількість тепла, що утворюється в смолі звичайної фарби. Другий — створює електромагнітні хвилі, які перенаправляють більше енергії від транспортного засобу.

Nissan тестує покриття з листопада минулого року на службовому автомобілі Nissan NV100 у міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо.

Встановлено, що на зовнішніх поверхнях обробленого транспортного засобу температура на 12 °C нижча, а в салоні — на 5 °C порівняно з автомобілем зі звичайною фарбою, припаркованим поруч із ним під прямими сонячними променями.

Які вдосконалення потрібні

Поки покривати машини цією фарбою не можна. Насамперед її товщина 400 мікронів, що набагато більше, ніж у звичайної автомобільної фарби (приблизно 20 мікронів на шар). Також її поки не можна використовувати як верхній шар покриття авто, адже вона залишає крейдяний залишок після доторку.

Втім, дослідникам Nissan вдалося зменшити товщину покриття до 120 мікронів, робота над створенням тонших версій з однаковою ефективністю охолодження триває. На щастя, поточна версія демонструє стійкість до сколів, відшаровування, подряпин, хімічних реакцій та інших видів пошкоджень.

Мета полягає в тому, щоб розробити версію, яка може не лише охолоджувати транспортні засоби, але й мати прозоре верхнє покриття, наноситися з розпилювача, а в ідеалі навіть бути доступною в інших кольорах, окрім білого.

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