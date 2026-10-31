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Главная Авто Бензин впервые за 100 лет перестал быть основным топливом в мире

Бензин впервые за 100 лет перестал быть основным топливом в мире

Ua ru
31 октября 2026 15:45
Конец эпохи: бензин больше не основное топливо в мире Новини.LIVE
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Мировой авторынок переживает исторический переломный момент, которого не наблюдалось почти целое столетие. Традиционный бензин впервые с двадцатых годов прошлого века утратил доминирующее положение в общей структуре продаж транспортных средств. Последние аналитические данные свидетельствуют о быстром изменении предпочтений покупателей в пользу альтернативных силовых установок. Общее падение спроса на чисто бензиновые машины свидетельствует не о временном совпадении, а о масштабном глобальном сдвиге во всей отрасли.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

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Исторический спад

По данным компании Mobility Global, в первом полугодии доля автомобилей с чисто бензиновыми двигателями упала до 49% от всех мировых продаж. Ещё в 2021 году такие автомобили занимали 73% рынка. За шесть месяцев производители реализовали 20 250 000 экземпляров, что на 10% меньше показателей прошлого года.

Эксперты отмечают, что бензиновые двигатели удерживали абсолютное лидерство со времён массового внедрения эффективного топлива в межвоенные годы. Теперь резкое падение спроса наблюдается почти на всех крупнейших торговых площадках.

Альтернативное топливо

Освободившееся место на рынке активно занимают гибридные системы и полностью электрические автомобили. За полгода продажи электрокаров выросли на 12%, достигнув 6 870 000 единиц, а гибриды прибавили 10% с результатом 7 270 000 машин.

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Наибольший скачок спроса на электромобили зафиксировали в странах Юго-Восточной Азии, где продажи выросли на 81%. В Европе показатель увеличился на 32%, а в Океании рынок расширился на 110%.

Китай остается главным потребителем экологичного транспорта, приобретая половину всех электрокаров планеты. Только в Северной Америке зафиксировали временное падение продаж на 15% из-за изменений в программах поддержки.

Финансовая выгода

Главным стимулом отказа от традиционного топлива становится прямая экономия средств владельца при повседневной эксплуатации. Высокие цены на нефть и дорогостоящее обслуживание бензиновых двигателей заставляют водителей искать более дешевую альтернативу. Зарядка аккумуляторов дома по ночному тарифу обходится значительно выгоднее, чем регулярные посещения АЗС.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году доля электромобилей в мировом производстве превысит 30%. Появление новых доступных моделей окончательно вытеснит традиционное топливо из массового сегмента.

Ранее Новини.LIVE писали, из-за каких мелочей автомобиль тратит лишнее топливо. Если машина вдруг начала потреблять 10–12 л вместо привычных 8 л/100 км, проверку следует начинать с базовых узлов.

Также читайте, как меняется расход топлива при различной скорости автомобиля. Увеличение скорости всего на несколько десятков километров в час способно существенно увеличить расходы на заправку.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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