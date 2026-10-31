Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Світовий авторинок переживає історичний переломний момент, якого не спостерігали майже ціле століття. Традиційний бензин уперше з двадцятих років минулого століття втратив більшість у загальній структурі продажів транспортних засобів. Останні аналітичні дані свідчать про швидку зміну вподобань покупців на користь альтернативних силових установок. Загальне падіння попиту на чисті бензинові машини показує не тимчасовий збіг, а масштабний глобальний зсув всієї галузі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es

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Історичний спад

За даними компанії Mobility Global, у першому півріччі частка машин з суто бензиновими моторами впала до 49% від усіх світових продажів. Ще у 2021 році такі автомобілі утримували 73% ринку. За шість місяців виробники реалізували 20 250 000 екземплярів, що на 10% менше за показники минулого року.

Експерти зазначають, що бензинові мотори утримували абсолютне лідерство з часів масового впровадження ефективного пального в міжвоєнні роки. Тепер суцільне падіння попиту спостерігається майже на всіх найбільших торгівельних майданчиках.

Альтернативне пальне

Звільнене місце на ринку активно займають гібридні системи та повністю електричні автомобілі. За пів року продажі електрокарів зросли на 12%, досягши 6 870 000 одиниць, а гібриди додали 10% із результатом 7 270 000 машин.

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Найбільший стрибок попиту на електромобілі зафіксували в країнах Південно-Східної Азії, де продажі зросли на 81%. У Європі показник збільшився на 32%, а в Океанії ринок розширився на 110%.

Китай залишається головним споживачем екологічного транспорту, купуючи половину всіх електрокарів планети. Лише в Північній Америці зафіксували тимчасове падіння продажів на 15% через зміни в програмах підтримки.

Фінансова вигода

Головним рушієм відмови від традиційного пального стає пряма економія коштів власника під час щоденної експлуатації. Високі ціни на нафту та дороге обслуговування бензинових моторів змушують водіїв шукати дешевшу альтернативу. Заряджання акумуляторів удома за нічним тарифом виходить суттєво вигіднішим за регулярне відвідування АЗС.

Аналітики прогнозують, що до 2030 року частка електромобілів у світовому виробництві перевищить 30%. Поява нових доступних моделей остаточно витіснить традиційне пальне з масового сегмента.

Раніше Новини.LIVE писали, через які дрібниці автомобіль витрачає зайве пальне. Якщо машина раптом почала з'їдати 10–12 л замість звичних 8 л/100 км, перевірку слід починати з базових вузлів.

Також читайте, як змінюється витрата пального при різній швидкості автомобіля. Додавання всього кількох десятків кілометрів на годину спроможне суттєво наростити витрати на заправку.