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Многие водители не знают, что в их авто есть полезная функция

4 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Одна полезная функция авто, о которых почти никто не знает
Функция мойки на Mercedes. Фото: @mercedesprinceton
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Автомойка является удобным способом очистить машину, особенно зимой. Но водители часто забывают закрыть все окна авто или выполнить все остальные необходимые манипуляции, что может повредить автомобиль.

Какая кнопка поможет решить проблему, написал Auto Swiat.

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Как это работает

Некоторые марки авто, например Mercedes или Tesla, ввели специальные режимы мойки. Нажимайте одну кнопку и автомобиль сам позаботится, чтобы водитель ничего не забыл.

Необходимо выбрать соответствующую функцию на сенсорном экране (если она установлена на автомобиле). Это можно сделать на скорости до 20 км/ч (при превышении функция автоматически выключается).

Что означает активация режима мойки

  • Автоматическая складывание боковых зеркал.
  • Отключение датчиков парковки, датчика дождя и заднего стеклоочистителя.
  • Закрытие окон и панорамной крыши.
  • Увеличение клиренса, если автомобиль имеет пневмоподвеску.
  • Отключение ассистентов парковки и торможения.
  • Через 8 секунд появится изображение с передней камеры (с системой обзора 360 градусов).
  • Отключение функции распознавания движения ног под задним бампером.

Ранее мы писали о четырех распространенных ошибках во время мытья автомобиля. Также эксперты назвали места в авто, которые нельзя мыть обычным способом.

Tesla авто Mercedes-Benz лайфхаки технологии советы автомобиль

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