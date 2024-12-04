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Багато водіїв не знають, що в їхньому авто є корисна функція

4 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Одна корисна функція авто, про які майже ніхто не знає
Функція мийки на Mercedes. Фото: @mercedesprinceton
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Автомийка є зручним способом очистити машину, особливо взимку. Але водії часто забувають закрити всі вікна авто, або виконати всі інші необхідні маніпуляції, що може пошкодити автомобіль.

Яка кнопка допоможе розв'язати проблему, написав Auto Swiat.

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Як це працює

Деякі марки авто, наприклад, Mercedes або Tesla, ввели спеціальні режими мийки. Натискайте одну кнопку, й автомобіль сам подбає, щоб водій нічого не забув.

Потрібно обрати відповідну функцію на сенсорному екрані (якщо вона встановлена на авто). Це можна зробити на швидкості до 20 км/год (при перевищенні функція автоматично вимикається).

Що означає активація режиму мийки

  • Автоматичне складання бічних дзеркал.
  • Відключення датчиків паркування, датчика дощу і заднього склоочисника.
  • Закриття вікон та панорамного даху.
  • Збільшення кліренсу, якщо автомобіль має пневмопідвіску.
  • Відключення асистентів паркування та гальмування.
  • Через 8 секунд з’явиться зображення з фронтальної камери (з системою огляду 360 градусів).
  • Відключення функції розпізнавання руху ніг під заднім бампером.

Раніше ми писали про чотири поширені помилки під час миття автомобіля. Також експерти назвали місця в авто, які не можна мити у звичайний спосіб.

Tesla авто Mercedes-Benz лайфхаки технології поради автомобіль

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