Главная Авто Авторитетное жюри назвало лучший автомобиль 2026 года

Авторитетное жюри назвало лучший автомобиль 2026 года

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:20
Почему электрокар выбрали лучшим автомобилем 2026 года
2026 Nissan Leaf Фото: edmunds.com

Издание Top Speed вместе с партнерскими сайтами Valnet, CarBuzz и HotCars ежегодно тестируют сотни различных машин. По результатам испытаний жюри определило одно транспортное средство, которое выделялось среди других и получило звание "Автомобиль 2026 года" по версии Buzz Awards.

Почему лучшим стал новый электромобиль Nissan Leaf, объяснил Top Speed.

Читайте также:

Новые стандарты

Ключевым фактором успеха стала радикальная смена имиджа. Nissan Leaf 2026 года отказался от привычного кузова хэтчбек, превратившись в стильный купе-кроссовер. Дизайн новинки базируется на концепте Chill-Out, предлагая стремительный силуэт и улучшенную аэродинамику. Эта трансформация позволила модели не только соответствовать современным трендам, но и значительно расширить аудиторию покупателей.

Инженеры Nissan существенно доработали техническую составляющую электромобиля. Вместо устаревших решений, новинка предлагает характеристики, позволяющие ей конкурировать с более дорогими аналогами.

  • Запас хода. Благодаря улучшенной батарее емкостью 75 кВт-ч, топовая версия способна преодолеть до 488 км на одном заряде.
  • Мощность. Электродвигатель выдает 160 кВт (примерно 217 л.с.) и крутящий момент в 354 Нм, что обеспечивает динамичный разгон.
  • Зарядка. Автомобиль поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт, что позволяет пополнить запас энергии с 10% до 80% за 35 минут.

Важной деталью стала интеграция зарядного порта стандарта NACS, что открывает владельцам доступ к широкой сети зарядных станций Supercharger без необходимости использования переходников.

Также читайте:

Почему новый Nissan Leaf опоздал на 15 лет

Стоит ли купить подержанный Nissan Leaf второго поколения

Почему именно Leaf

Жюри Buzz Awards отметило, что победа Leaf обусловлена тем, что он дает потребителю именно то, в чем нуждается рынок: "доступный, хорошо оснащенный электромобиль, который просто работает".

При стартовой цене ниже 30 000 долларов (на рынке США), он предлагает функционал и комфорт, присущие значительно более дорогим моделям.

Обновленный Leaf доказал, что для получения титула "Автомобиль года" необязательно иметь заоблачную цену или разгоняться до сотни за две секунды. Достаточно быть идеальным сбалансированным решением для реальной жизни.

авто электрокары автомобиль електромобиль Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
