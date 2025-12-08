Чому електрокар обрали кращим автомобілем 2026 року

2026 Nissan Leaf Фото: edmunds.com

Видання Top Speed разом з партнерськими сайтами Valnet, CarBuzz та HotCars щороку тестують сотні різних машин. За результатами випробувань журі визначило один транспортний засіб, який виділявся серед інших та здобув звання "Автомобіль 2026 року" за версією Buzz Awards.

Чому найкращим став новий електромобіль Nissan Leaf, пояснив Top Speed.

Нові стандарти

Ключовим фактором успіху стала радикальна зміна іміджу. Nissan Leaf 2026 року відмовився від звичного кузова хетчбек, перетворившись на стильний купе-кросовер. Дизайн новинки базується на концепті Chill-Out, пропонуючи стрімкий силует та покращену аеродинаміку. Ця трансформація дозволила моделі не лише відповідати сучасним трендам, але й значно розширити аудиторію покупців.

Інженери Nissan суттєво допрацювали технічний складник електромобіля. Замість застарілих рішень, новинка пропонує характеристики, що дозволяють їй конкурувати з дорожчими аналогами.

Запас ходу. Завдяки покращеній батареї місткістю 75 кВт-год, топова версія здатна подолати до 488 км на одному заряді.

Потужність. Електродвигун видає 160 кВт (приблизно 217 к.с.) та крутний момент у 354 Нм, що забезпечує динамічний розгін.

Зарядка. Автомобіль підтримує швидку зарядку потужністю до 150 кВт, що дозволяє поповнити запас енергії з 10% до 80% за 35 хвилин.

Важливою деталлю стала інтеграція зарядного порту стандарту NACS, що відкриває власникам доступ до широкої мережі зарядних станцій Supercharger без необхідності використання перехідників.

Чому саме Leaf

Журі Buzz Awards наголосило, що перемога Leaf зумовлена тим, що він дає споживачеві саме те, чого потребує ринок: "доступний, добре оснащений електромобіль, який просто працює".

При стартовій ціні нижче 30 000 доларів (на ринку США), він пропонує функціонал та комфорт, притаманні значно дорожчим моделям.

Оновлений Leaf довів, що для отримання титулу "Автомобіль року" необов'язково мати захмарну ціну або розганятися до сотні за дві секунди. Достатньо бути ідеальним збалансованим рішенням для реального життя.