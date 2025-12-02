Огнетушитель в авто: выбор и безопасное хранение

Автомобильный огнетушитель — как выбрать, где хранить
Автомобильный огнетушитель — не просто формальность для избежания штрафа, а критически важный элемент, который может спасти водителя, пассажиров и само авто в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы этот инструмент сработал эффективно, необходимо ответственно подойти к его выбору, правильному хранению и регулярному обслуживанию.
Критерии выбора
Согласно действующим нормативам, для легкового автомобиля минимальный объем огнетушащего вещества должен составлять не менее 2 кг (для порошковых) или 2 л (для углекислотных). На практике это соответствует моделям ВП-2 (порошковый) или ВВ-2 (углекислотный).
Эксперты часто советуют выбирать модели с большим объемом заряда (3-5 кг), так как секунд работы маленького огнетушителя, как правило, недостаточно для ликвидации серьезного возгорания.
- Порошковые (ОП). Считаются универсальными и эффективными для тушения большинства типов пожаров (классы A, B, C, E), включая твердые материалы, топливо и электрооборудование. Их минус — могут оставлять после себя труднодоступный для очистки осадок и повреждать электронику.
- Углекислотные (ВВ). Идеально подходят для тушения электроустановок, так как не оставляют следов. Тем не менее при их использовании в закрытом салоне есть риск отравления парами, а выходная температура заряда (-70 °C) может привести к обморожению рук.
Независимо от типа, выбранный огнетушитель обязательно должен иметь маркировку и сертификат соответствия ДСТУ, а также четкую инструкцию по эксплуатации.
Быстрый доступ и безопасность
Главное требование к хранению огнетушителя в автомобиле — легкодоступность и скорость его извлечения. В случае пожара каждая секунда на вес золота.
Если производителем транспортного средства не предусмотрено специальное место для огнетушителя, его следует надежно закрепить в салоне или багажнике. Самые распространенные места хранения:
- Под сиденьем водителя или переднего пассажира, что обеспечивает самый быстрый доступ. Важно использовать прочные кронштейны для фиксации.
- Также разрешено в багажнике, но только если устройство надежно закреплено и не завалено другими вещами. Это место менее оперативное.
Огнетушитель нельзя размещать под прямыми солнечными лучами или возле источников сильного тепла, так как это баллон высокого давления, и перегрев может привести к взрыву.
Несколько советов
- Срок годности. Обычно он составляет около пяти лет, после чего устройство требует замены или перезарядки в сертифицированном пункте.
- Манометр (если есть). Стрелка должна находиться в пределах зеленой зоны рабочего давления.
- Герметичность. Убедитесь, что на корпусе нет повреждений, трещин или признаков утечки.
