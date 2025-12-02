Відео
Головна Авто Автомобільний вогнегасник — як вибрати, де тримати

Автомобільний вогнегасник — як вибрати, де тримати

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 06:00
Вогнегасник в авто: вибір та безпечне зберігання
Вогнегасник в автомобілі. Фото: thebracketeer.com.au

Автомобільний вогнегасник — не просто формальність для уникнення штрафу, а критично важливий елемент, що може врятувати водія, пасажирів та саме авто у випадку надзвичайної ситуації. Щоб цей інструмент спрацював ефективно, необхідно відповідально підійти до його вибору, правильного зберігання та регулярного обслуговування.

Про це написав Avtoto.

Читайте також:

Критерії вибору

Згідно з чинними нормативами, для легкового автомобіля мінімальний об’єм вогнегасної речовини повинен становити не менш як 2 кг (для порошкових) або 2 л (для вуглекислотних). На практиці це відповідає моделям ВП-2 (порошковий) або ВВ-2 (вуглекислотний).

Експерти часто радять обирати моделі з більшим об’ємом заряду (3-5 кг), позаяк секунди роботи маленького вогнегасника, зазвичай, недостатньо для ліквідації серйозного займання.

  • Порошкові (ВП). Вважаються універсальними та ефективними для гасіння більшості типів пожеж (класи A, B, C, E), включаючи тверді матеріали, паливо та електрообладнання. Їхній мінус — можуть залишати після себе важкодоступний для очищення осад та пошкоджувати електроніку.
  • Вуглекислотні (ВВ). Ідеально підходять для гасіння електроустановок, позаяк не залишають слідів. Проте, при їх використанні в закритому салоні є ризик отруєння парами, а вихідна температура заряду (-70 °C) може призвести до обмороження рук.

Незалежно від типу, обраний вогнегасник обов’язково повинен мати маркування та сертифікат відповідності ДСТУ, а також чітку інструкцію з експлуатації.

Також читайте:

Швидкий доступ та безпека

Головна вимога до зберігання вогнегасника в автомобілі — легкодоступність та швидкість його вилучення. У разі пожежі кожна секунда на вагу золота.

Якщо виробником транспортного засобу не передбачено спеціальне місце для вогнегасника, його слід надійно закріпити у салоні або багажнику. Найпоширеніші місця зберігання:

  • Під сидінням водія або переднього пасажира, що забезпечує найшвидший доступ. Важливо використовувати міцні кронштейни для фіксації.
  • Також дозволено у багажнику, але лише якщо пристрій надійно закріплений та не завалений іншими речами. Це місце менш оперативне.

Вогнегасник не можна розміщувати під прямими сонячними променями або біля джерел сильного тепла, позаяк це балон високого тиску, й перегрів може призвести до вибуху.

Кілька порад

  • Термін придатності. Зазвичай він складає близько пʼяти років, після чого пристрій потребує заміни або перезаряджання у сертифікованому пункті.
  • Манометр (якщо є). Стрілка повинна знаходитись у межах зеленої зони робочого тиску.
  • Герметичність. Переконайтеся, що на корпусі немає пошкоджень, тріщин чи ознак витоку.

пожежа авто пожежна небезпека поради автомобіль вогонь
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
