Автомобильные разочарования: 15 моделей, продажи которых провалились

Jaguar I-Pace 2019 года. Фото: netcarshow.com

Автомобили снимают с производства по разным причинам, но чаще всего к этому приводят слишком низкий спрос и финансовые убытки. Громкие презентации, значительные инвестиции и смелые обещания производителей не всегда гарантируют коммерческий успех новых моделей. В последние годы откровенные рыночные провалы постигли как создателей небольших городских машин, так и производителей роскошных премиальных лимузинов. Эксперты собрали 15 моделей, выпуск которых обернулся для брендов серьёзным разочарованием.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Электрические неудачники

Городской хэтчбек Honda e (2020–2024) впечатлял дизайном в стиле ретро и цифровыми экранами, занимающими всю переднюю панель. Однако небольшой аккумулятор на 35 кВт·ч обеспечивал всего 120 км запаса хода на трассе, что оказалось слишком скромным показателем. Высокая цена, сопоставимая с гораздо более крупными автомобилями, окончательно подорвала спрос, вынудив компанию снять модель с производства в 2023 году.

Кроссовер Mazda MX-30 (2020–2026) отличался оригинальными дверями, открывающимися против направления движения. Его батарея емкостью 30 кВт·ч обеспечивала зимой едва ли 100 км реального пробега, что отпугивало покупателей. Электрическую версию сняли с производства в 2025 году, а модификацию с роторным генератором окончательно сняли с производства в начале 2026 года.

Попытка возродить итальянский хэтчбек Lancia Ypsilon (с 2024 года) провалилась из-за существенного роста цены по сравнению с предыдущим поколением. Новая цена оказалась слишком высокой для покупателей компактного сегмента, что привело к обвалу продаж марки в 2025 году на 64%. Сейчас бренд продает в Европе даже меньше машин, чем производитель суперкаров Ferrari.

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Электрический флагман Mercedes-Benz EQS (с 2021 года) разочаровал консервативных поклонников бренда слишком обтекаемым и нестандартным дизайном кузова. Высокая стоимость и специфический внешний вид привели к тому, что на домашнем рынке в Германии продажи модели упали в несколько раз. Производитель продолжает выпуск только ради сохранения престижа.

Американский кроссовер Fisker Ocean (2023–2024) утратил доверие покупателей из-за многочисленных сбоев в программном обеспечении и проблем с качеством сборки. Компания не смогла наладить стабильное производство и привлечь достаточное финансирование. После выпуска всего 6000 экземпляров производитель объявил о банкротстве, а выпуск автомобилей был остановлен.

Первый электрический кроссовер Jaguar I-Pace (2018–2024) уверенно стартовал и даже завоевал титул "Автомобиль года" в Европе. Впоследствии спрос начал стремительно падать из-за появления более современных и дешевых конкурентов. Слабые продажи этой модели стали одной из причин полной остановки конвейеров бренда до конца 2025 года с целью перезапуска всей линейки.

Хэтчбек Renault Megane E-Tech (с 2022 года) поначалу показал отличные результаты и вошёл в тройку лидеров своего класса. Однако уже через два года его продажи в Европе обвалились на 90%. На ситуацию сильно повлияло появление более дешевой китайской продукции и новых собственных моделей бренда.

Возрождённый кроссовер Ford Capri (с 2024 года) на базе немецкой платформы Volkswagen ID.5 не оправдал ожиданий руководства. Спрос на модель оказался значительно ниже расчетного, из-за чего завод в Кельне был вынужден перейти на работу в одну смену. В 2026 году на предприятии даже объявили о сокращении тысячи работников.

Хэтчбек Fiat 500e (с 2020 года) после первых успешных лет утратил привлекательность в глазах покупателей. Высокая стоимость и ограниченный запас хода вынудили концерн Stellantis неоднократно останавливать производственные линии в Турине. Чтобы спасти модель от полного финансового краха, компания решила в срочном порядке разработать бензиновую версию с мягким гибридом.

Первый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC (2019–2023) оказался слишком тяжелым и энергоемким. Причиной стало использование старой адаптированной платформы от бензинового автомобиля вместо создания специальной электрической базы. Модель уступила конкурентам и была незаметно снята с производства всего через четыре года после дебюта.

Досадные провалы

Французский седан DS Automobiles 9 (2021-2024) длиной почти пять метров разрабатывался для конкуренции с немецкими флагманами BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и Audi A6. Высокая цена и отсутствие престижного имиджа помешали модели закрепиться в премиальном сегменте. Продажи оказались единичными, что привело к полной остановке конвейера после нескольких лет выпуска.

Кроссовер Nissan Ariya (с 2022 года) не смог приблизиться по популярности к традиционным бензиновым моделям бренда. Автомобиль предлагал качественный салон и хорошую комплектацию, но оказался слишком дорогим для массового покупателя. В результате он уступает по объёмам продаж популярному кроссоверу Nissan Qashqai почти в десять раз.

Эксперименты брендов

Водородный седан Toyota Mirai (с 2020 года) второго поколения демонстрировал передовые экологические технологии и привлекательный дизайн. Однако практически полное отсутствие сети специальных заправок ограничило его реальные продажи несколькими сотнями экземпляров в год. Модель осталась скорее демонстратором технологий, чем массовым автомобилем.

Французский кросс-универсал Citroen C5 X (2021–2026) пытался объединить в одном кузове черты лимузина, универсала и кроссовера. Оригинальная концепция не нашла массового отклика среди европейских покупателей, а падение спроса на 64% вынудило компанию снять модель с продаж в 2026 году без создания преемника.

Повышенный фастбэк Peugeot 408 (с 2023 года) отличался агрессивным купеобразным дизайном и богатым оснащением. Несмотря на смелые ожидания, автомобиль показал в три раза худшие продажи по сравнению с классическим хэтчбеком 308 и кроссовером 3008. Попытки производителей создавать нестандартные нишевые модели часто терпят крах из-за завышенных цен и быстро меняющихся предпочтений покупателей.

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