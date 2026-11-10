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Главная Авто Автомобильные разочарования: 15 моделей, продажи которых провалились

Автомобильные разочарования: 15 моделей, продажи которых провалились

Ua ru
10 ноября 2026 15:20
Автомобильные разочарования: 15 моделей, продажи которых провалились netcarshow.com
Jaguar I-Pace 2019 года. Фото: netcarshow.com

Автомобили снимают с производства по разным причинам, но чаще всего к этому приводят слишком низкий спрос и финансовые убытки. Громкие презентации, значительные инвестиции и смелые обещания производителей не всегда гарантируют коммерческий успех новых моделей. В последние годы откровенные рыночные провалы постигли как создателей небольших городских машин, так и производителей роскошных премиальных лимузинов. Эксперты собрали 15 моделей, выпуск которых обернулся для брендов серьёзным разочарованием.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Электрические неудачники

Городской хэтчбек Honda e (2020–2024) впечатлял дизайном в стиле ретро и цифровыми экранами, занимающими всю переднюю панель. Однако небольшой аккумулятор на 35 кВт·ч обеспечивал всего 120 км запаса хода на трассе, что оказалось слишком скромным показателем. Высокая цена, сопоставимая с гораздо более крупными автомобилями, окончательно подорвала спрос, вынудив компанию снять модель с производства в 2023 году.

Кроссовер Mazda MX-30 (2020–2026) отличался оригинальными дверями, открывающимися против направления движения. Его батарея емкостью 30 кВт·ч обеспечивала зимой едва ли 100 км реального пробега, что отпугивало покупателей. Электрическую версию сняли с производства в 2025 году, а модификацию с роторным генератором окончательно сняли с производства в начале 2026 года.

Попытка возродить итальянский хэтчбек Lancia Ypsilon (с 2024 года) провалилась из-за существенного роста цены по сравнению с предыдущим поколением. Новая цена оказалась слишком высокой для покупателей компактного сегмента, что привело к обвалу продаж марки в 2025 году на 64%. Сейчас бренд продает в Европе даже меньше машин, чем производитель суперкаров Ferrari.

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Досадные провалы

Французский седан DS Automobiles 9 (2021-2024) длиной почти пять метров разрабатывался для конкуренции с немецкими флагманами BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и Audi A6. Высокая цена и отсутствие престижного имиджа помешали модели закрепиться в премиальном сегменте. Продажи оказались единичными, что привело к полной остановке конвейера после нескольких лет выпуска.

Кроссовер Nissan Ariya (с 2022 года) не смог приблизиться по популярности к традиционным бензиновым моделям бренда. Автомобиль предлагал качественный салон и хорошую комплектацию, но оказался слишком дорогим для массового покупателя. В результате он уступает по объёмам продаж популярному кроссоверу Nissan Qashqai почти в десять раз.

Эксперименты брендов

Водородный седан Toyota Mirai (с 2020 года) второго поколения демонстрировал передовые экологические технологии и привлекательный дизайн. Однако практически полное отсутствие сети специальных заправок ограничило его реальные продажи несколькими сотнями экземпляров в год. Модель осталась скорее демонстратором технологий, чем массовым автомобилем.

Французский кросс-универсал Citroen C5 X (2021–2026) пытался объединить в одном кузове черты лимузина, универсала и кроссовера. Оригинальная концепция не нашла массового отклика среди европейских покупателей, а падение спроса на 64% вынудило компанию снять модель с продаж в 2026 году без создания преемника.

Повышенный фастбэк Peugeot 408 (с 2023 года) отличался агрессивным купеобразным дизайном и богатым оснащением. Несмотря на смелые ожидания, автомобиль показал в три раза худшие продажи по сравнению с классическим хэтчбеком 308 и кроссовером 3008. Попытки производителей создавать нестандартные нишевые модели часто терпят крах из-за завышенных цен и быстро меняющихся предпочтений покупателей.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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