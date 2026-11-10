Автомобільні розчарування: 15 моделей, продажі яких провалилися

Jaguar I-Pace 2019 року. Фото: netcarshow.com

Автомобілі знімають з виробництва з різних причин, але найчастіше до цього призводять занадто низький попит та фінансові збитки. Гучні презентації, значні інвестиції та сміливі обіцянки виробників не завжди гарантують комерційний успіх нових моделей. Останніми роками відвертих ринкових провалів зазнали як творці невеликих міських машин, так і виробники розкішних преміальних лімузинів. Експерти зібрали 15 моделей, випуск яких обернувся для брендів серйозним розчаруванням.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Електричні невдахи

Міський хетчбек Honda e (2020-2024) вражав дизайном у стилі ретро та цифровими екранами на всю передню панель. Проте маленький акумулятор на 35 кВт-год давав лише 120 км запасу ходу на трасі, що виявилося занадто скромним показником. Висока ціна на рівні значно більших машин остаточно знищила попит, змусивши компанію зняти модель з виробництва у 2023 році.

Кросовер Mazda MX-30 (2020-2026) вирізнявся оригінальними дверима, що відкривалися проти руху. Його батарея місткістю 30 кВт-год забезпечувала взимку заледве 100 км реального пробігу, що відлякувало покупців. Електричну версію зняли з випуску у 2025 році, а модифікацію з роторним генератором остаточно згорнули на початку 2026 року.

Спроба відродити італійський хетчбек Lancia Ypsilon (з 2024 року) провалилася через суттєве зростання ціни порівняно з попереднім поколінням. Новий цінник виявився занадто високим для покупців компактного сегмента, що спричинило обвал продажів марки у 2025 році на 64%. Зараз бренд продає в Європі навіть менше машин, ніж виробник суперкарів Ferrari.

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Електричний флагман Mercedes-Benz EQS (з 2021 року) розчарував консервативних прихильників бренду надто обтічним та нестандартним дизайном кузова. Висока вартість та специфічна зовнішність призвели до того, що на домашньому ринку в Німеччині продажі моделі впали у кілька разів. Виробник продовжує випуск лише заради збереження престижу.

Американський кросовер Fisker Ocean (2023-2024) втратив довіру покупців через численні збої у програмному забезпеченні та проблеми з якістю збірки. Компанія не змогла налагодити стабільне виробництво й залучити достатньо фінансування. Після випуску лише 6000 екземплярів виробник оголосив про банкрутство, а випуск авто зупинився.

Перший електричний кросовер Jaguar I-Pace (2018-2024) упевнено стартував і навіть здобув титул "Автомобіль року" в Європі. Згодом попит почав стрімко падати через появу сучасніших і дешевших конкурентів. Слабкі продажі цієї моделі стали однією з причин повного зупинення конвеєрів бренду до кінця 2025 року ради перезапуску всієї лінійки.

Хетчбек Renault Megane E-Tech (з 2022 року) спочатку показав відмінні результати й увійшов до трійки лідерів свого класу. Проте вже за два роки його продажі в Європі обвалилися на 90%. На ситуацію сильно вплинула поява дешевшої китайської конкуренції та нових внутрішніх моделей бренду.

Відроджений кросовер Ford Capri (з 2024 року) на базі німецької платформи Volkswagen ID.5 не виправдав сподівань керівництва. Попит на модель виявився значно нижчим за розрахунковий, через що завод у Кельні змушений був перейти на роботу в одну зміну. У 2026 році на підприємстві навіть оголосили про скорочення тисячі працівників.

Хетчбек Fiat 500e (з 2020 року) після перших успішних років втратив привабливість в очах покупців. Висока вартість та обмежений запас ходу змусили концерн Stellantis неодноразово зупиняти виробничі лінії в Турині. Щоб урятувати модель від повного фінансового краху, компанія вирішила терміново розробити бензинову версію з м'яким гібридом.

Перший електричний кросовер Mercedes-Benz EQC (2019-2023) виявився надто важким та марнотратним у споживанні енергії. Причиною стало використання старої адаптованої платформи від бензинового авто замість створення спеціальної електричної бази. Модель програла конкурентам і була непомітно знята з виробництва лише через чотири роки після дебюту.

Прикрі провали

Французький седан DS Automobiles 9 (2021-2024) довжиною майже п'ять метрів розроблявся для конкуренції з німецькими флагманами BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class та Audi A6. Високий цінник та відсутність престижного іміджу завадили моделі закріпитися у преміальному сегменті. Продажі виявилися поштучними, що призвело до повної зупинки конвеєра після кількох років випуску.

Кросовер Nissan Ariya (з 2022 року) не зміг наблизитися за популярністю до традиційних бензинових моделей бренду. Автомобіль пропонував якісний салон і гарне оснащення, але виявився занадто дорогим для масового покупця. У результаті він поступається за обсягами продажів популярному кросоверу Nissan Qashqai майже у десять разів.

Експерименти брендів

Водневий седан Toyota Mirai (з 2020 року) другого покоління демонстрував передові екологічні технології та привабливий дизайн. Проте практично повна відсутність мережі спеціальних заправок обмежила його реальні продажі кількома сотнями екземплярів на рік. Модель залишилася скоріше демонстратором технологій, ніж масовим автомобілем.

Французький крос-універсал Citroen C5 X (2021-2026) намагався поєднати в одному кузові риси лімузина, універсала та кросовера. Оригінальна концепція не знайшла масового відгуку серед європейських покупців, а падання попиту на 64% змусило компанію вилучити модель з продажів у 2026 році без створення наступника.

Піднятий фастбек Peugeot 408 (з 2023 року) вирізнявся агресивним купеподібним дизайном та багатим оснащенням. Попри сміливі очікування, автомобіль показав утричі гірші продажі за класичний хетчбек 308 та кросовер 3008. Спроби виробників створювати нестандартні нішеві моделі часто руйнуються через завищені ціни та швидку зміну вподобань покупців.

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