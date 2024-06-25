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Автомобили или велосипедист — часто ошибаются, кто кого должен пропустить

25 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Быстрый тест по ПДД: велосипедист или авто, кто кому должен уступить
Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме требования к велосипедистам. Какому автомобилю должен дать дорогу велосипедист в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только белому автомобилю.
  2. Только синему автомобилю.
  3. Должен уступить обоим автомобилям.
  4. Не должен уступать ни одному автомобилю.

Разбор задачи

Белый и синий автомобили едут прямо, а велосипедист пересекает траекторию движения, проезжая по велосипедной дорожке, которая пересекает дорогу вне перекрестка.

Перед этим пересечением установлен дорожный знак, который мало известен даже опытным водителям, — 5.92.1 "Велосипедный переезд".


Автомобили или велосипедист часто ошибаются, кто кого должен пропустить - фото 1

Он очень похож на знак "Пешеходный переход", но последний обязывает водителей уступить дорогу пешеходам — с велосипедистами все иначе.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге".

То есть именно велосипедист обязан уступить обоим автомобилям.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

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