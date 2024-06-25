Быстрый тест по ПДД: велосипедист или авто, кто кому должен уступить

Автомобили или велосипедист — часто ошибаются, кто кого должен пропустить
Задача по теме требования к велосипедистам. Какому автомобилю должен дать дорогу велосипедист в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только белому автомобилю.
- Только синему автомобилю.
- Должен уступить обоим автомобилям.
- Не должен уступать ни одному автомобилю.
Разбор задачи
Белый и синий автомобили едут прямо, а велосипедист пересекает траекторию движения, проезжая по велосипедной дорожке, которая пересекает дорогу вне перекрестка.
Перед этим пересечением установлен дорожный знак, который мало известен даже опытным водителям, — 5.92.1 "Велосипедный переезд".
Он очень похож на знак "Пешеходный переход", но последний обязывает водителей уступить дорогу пешеходам — с велосипедистами все иначе.
Читаем пункт 6.5 ПДД:
"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге".
То есть именно велосипедист обязан уступить обоим автомобилям.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.
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