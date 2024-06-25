Быстрый тест по ПДД: велосипедист или авто, кто кому должен уступить

Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме требования к велосипедистам. Какому автомобилю должен дать дорогу велосипедист в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только белому автомобилю. Только синему автомобилю. Должен уступить обоим автомобилям. Не должен уступать ни одному автомобилю.

Разбор задачи

Белый и синий автомобили едут прямо, а велосипедист пересекает траекторию движения, проезжая по велосипедной дорожке, которая пересекает дорогу вне перекрестка.

Перед этим пересечением установлен дорожный знак, который мало известен даже опытным водителям, — 5.92.1 "Велосипедный переезд".





Он очень похож на знак "Пешеходный переход", но последний обязывает водителей уступить дорогу пешеходам — с велосипедистами все иначе.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге".

То есть именно велосипедист обязан уступить обоим автомобилям.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.