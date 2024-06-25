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Автомобілі чи велосипедист — часто помиляються, хто кого має пропустити

25 червня 2024 06:45
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Швидкий тест з ПДР: велосипедист чи авто, хто кому має поступитися
Хто кого пропускає? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми "вимоги до велосипедистів". Якому автомобілю зобов'язаний дати дорогу велосипедист у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише білому автомобілю.
  2. Лише синьому автомобілю.
  3. Має дати дорогу обом автомобілям.
  4. Не має давати дорогу жодному автомобілю.

Розбір задачі

Білий та синій автомобілі їдуть прямо, а велосипедист перетинає траєкторії руху, їдучі велосипедною доріжкою, яка перетинає дорогу поза перехрестям.

Перед цим перетином встановлено дорожній знак, який не широко відомий навіть досвідченим водіям, — 5.92.1 "Велосипедний переїзд".


Автомобілі чи велосипедист — часто помиляються, хто кого має пропустити - фото 1

Він дуже схожий на знак "Пішохідний перехід", але останній зобов'язує водіїв дати дорогу пішоходам — з велосипедистами все дещо інакше.

Читаємо пункт 6.5 ПДР:

"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою".

Тобто саме велосипедист зобов'язаний поступитися дорогою обом автомобілям.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.

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автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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