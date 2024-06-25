Швидкий тест з ПДР: велосипедист чи авто, хто кому має поступитися

Автомобілі чи велосипедист — часто помиляються, хто кого має пропустити
Задача з теми "вимоги до велосипедистів". Якому автомобілю зобов'язаний дати дорогу велосипедист у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише білому автомобілю.
- Лише синьому автомобілю.
- Має дати дорогу обом автомобілям.
- Не має давати дорогу жодному автомобілю.
Розбір задачі
Білий та синій автомобілі їдуть прямо, а велосипедист перетинає траєкторії руху, їдучі велосипедною доріжкою, яка перетинає дорогу поза перехрестям.
Перед цим перетином встановлено дорожній знак, який не широко відомий навіть досвідченим водіям, — 5.92.1 "Велосипедний переїзд".
Він дуже схожий на знак "Пішохідний перехід", але останній зобов'язує водіїв дати дорогу пішоходам — з велосипедистами все дещо інакше.
Читаємо пункт 6.5 ПДР:
"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою".
Тобто саме велосипедист зобов'язаний поступитися дорогою обом автомобілям.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.
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