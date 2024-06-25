Швидкий тест з ПДР: велосипедист чи авто, хто кому має поступитися

Хто кого пропускає? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми "вимоги до велосипедистів". Якому автомобілю зобов'язаний дати дорогу велосипедист у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише білому автомобілю. Лише синьому автомобілю. Має дати дорогу обом автомобілям. Не має давати дорогу жодному автомобілю.

Розбір задачі

Білий та синій автомобілі їдуть прямо, а велосипедист перетинає траєкторії руху, їдучі велосипедною доріжкою, яка перетинає дорогу поза перехрестям.

Перед цим перетином встановлено дорожній знак, який не широко відомий навіть досвідченим водіям, — 5.92.1 "Велосипедний переїзд".





Він дуже схожий на знак "Пішохідний перехід", але останній зобов'язує водіїв дати дорогу пішоходам — з велосипедистами все дещо інакше.

Читаємо пункт 6.5 ПДР:

"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою".

Тобто саме велосипедист зобов'язаний поступитися дорогою обом автомобілям.

Правильна відповідь №3

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