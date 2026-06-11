Автомобиль с небольшим пробегом: подумайте дважды перед покупкой

Показания одометра. Фото: carcenter.com.ua

Покупка подержанного автомобиля с маленьким показателем на одометре часто кажется водителям идеальной сделкой. Машина, которая большую часть времени стояла в сухом гараже, вызывает гораздо больше доверия, чем варианты с большими цифрами на счетчике. Однако ключевое значение имеет не сама цифра, а способ преодоления этих километров. Регулярные поездки на короткие расстояния способны нанести двигателю значительно больше вреда, чем длительная эксплуатация на загородных трассах. В результате даже после 30 000 км пробега техника может оказаться в шаге от капитального ремонта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Разрушительные поездки

Главная опасность ежедневных поездок на расстояние до 5 км заключается в том, что силовая установка просто не успевает прогреться. Каждый холодный запуск является огромным стрессом для металлических деталей из-за повышенного трения. После старта компьютер подает в цилиндры обогащенную топливную смесь, и часть несгоревшего бензина неизбежно проникает в картер. Во время длительной поездки это топливо просто испаряется, но на коротких маршрутах оно смешивается с маслом, сильно разжижая его.

Кроме того, из-за постоянного перепада температур внутри образуется конденсат воды. Смешиваясь с разжиженным маслом, влага образует вредную эмульсию. Это моментально сказывается на работоспособности турбокомпрессора и гидравлических натяжителей цепи газораспределительного механизма.

Ошибки сервиса

Владельцы автомобилей с небольшим годовым пробегом часто допускают фатальную ошибку, игнорируя ежегодное обслуживание. Они ориентируются исключительно на километраж, забывая о временном факторе старения технических жидкостей. Если менять масло раз в несколько лет из-за того, что машина проезжает всего 3000 км в год, внутри начинает активно откладываться нагар.

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Эти загрязнения забивают масляные каналы и блокируют поршневые кольца. Двигатель начинает активно потреблять масло и теряет заводские характеристики, хотя внешне машина может работать вполне нормально. Нередко финалом такой экономии становится полная разборка и ремонт блока цилиндров.

Особенности двигателей

Современные дизельные двигатели с экологическими фильтрами DPF тяжелее всего переносят суровый городской режим. Для эффективного сжигания сажи нужна высокая температура, которая достигается только при длительном движении по трассе. Без этого система тщетно пытается запустить регенерацию, впрыскивая дополнительное топливо, которое в итоге попадает в масло, забивая фильтр и выводя из строя топливную аппаратуру.

Бензиновые версии в аналогичных условиях страдают от быстрого выхода из строя катализатора, который из-за постоянного недогрева забивается отложениями. Даже классические гибриды плохо адаптированы к микропоездкам, поскольку постоянные короткие циклы включения и выключения ДВС не дают ему выйти на рабочие температурные параметры. Чтобы уберечь двигатель, эксперты рекомендуют сократить интервал обслуживания до 7500 км и обязательно раз в неделю выезжать на скоростное шоссе.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные авто рекомендуют механики даже с большим пробегом. Некоторые машины спроектированы для чрезвычайно длительной эксплуатации и способны преодолеть более 300 000 км без капитального ремонта.

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