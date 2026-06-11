Автомобіль з маленьким пробігом: подумайте двічі перед купівлею

Показники одометра. Фото: carcenter.com.ua

Купівля вживаного автомобіля з маленьким показником на одометрі часто здається водіям ідеальною угодою. Машина, яка більшу частину часу стояла в сухому гаражі, викликає набагато більше довіри, ніж варіанти з великими цифрами на лічильнику. Проте ключове значення має не сама цифра, а спосіб подолання цих кілометрів. Регулярні поїздки на короткі відстані здатні завдати мотору значно більше шкоди, ніж тривала експлуатація на заміських трасах. У результаті навіть після 30 000 км пробігу техніка може опинитися за крок від капітального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Руйнівні поїздки

Головна небезпека щоденних поїздок на відстані до 5 км полягає в тому, що силова установка просто не встигає прогрітися. Кожен холодний запуск є величезним стресом для металевих деталей через підвищене тертя. Після старту комп'ютер подає в циліндри збагачену паливну суміш, і частина незгорілого бензину неминуче проникає в картер. Під час тривалої поїздки це пальне просто випаровується, але за коротких маршрутів воно змішується з оливою, сильно розріджуючи її.

Додатково через постійний перепад температур усередині утворюється конденсат води. Змішуючись з розрідженим мастилом, волога утворює шкідливу емульсію. Це моментально б'є по працездатності турбокомпресора та гідравлічних натягувачів ланцюга газорозподільного механізму.

Помилки сервісу

Власники автомобілів з маленьким річним пробігом часто припускаються фатальної помилки, ігноруючи щорічний сервіс. Вони орієнтуються виключно на кілометраж, забуваючи про часовий фактор старіння технічних рідин. Якщо міняти оливу раз на кілька років через те, що машина проїжджає всього 3000 км за рік, усередині починає активно відкладатися нагар.

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Ці забруднення забивають оливні канали та блокують поршневі кільця. Двигун починає активно споживати мастило та втрачає заводські характеристики, хоча зовні машина може працювати цілком нормально. Нерідко фіналом такої економії стає повне розбирання та ремонт блока циліндрів.

Особливості двигунів

Сучасні дизельні мотори з екологічними фільтрами DPF переносять суворий міський режим найважче. Для ефективного випалювання сажі потрібна висока температура, яка досягається лише під час тривалого руху трасою. Без цього система марно намагається запустити регенерацію, впорскуючи додаткове пальне, яке зрештою опиняється в мастилі, що забиває фільтр та виводить з ладу паливну апаратуру.

Бензинові версії в аналогічних умовах страждають від швидкого виходу з ладу каталізатора, який через постійне недогрівання забивається відкладеннями. Навіть класичні гібриди погано адаптовані до мікропоїздок, позаяк постійні короткі цикли ввімкнення та вимкнення ДВС не дають йому вийти на робочі температурні параметри. Щоб уберегти двигун, експерти рекомендують скорочувати інтервал сервісу до 7500 км та обов'язково раз на тиждень виїжджати на швидкісне шосе.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані авто рекомендують механіки навіть з великим пробігом. Деякі машини спроєктовані для надзвичайно тривалої експлуатації та здатні подолати понад 300 000 км без капітального ремонту.

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