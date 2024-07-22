Почему летом может закипеть двигатель авто и как это предотвратить — автоэксперт

Мотор закипел. Фото: haynes.com

Перегрев двигателя во время движения может произойти по нескольким причинам. В любом случае последствия закипания могут быть ужасающими для мотора — вплоть до необходимости капитального ремонта агрегата.

Об этом "АвтоСвіту" рассказал начальник отдела оригинального сервиса корпорации УкрАВТО Александр Чаленко.

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Причины перегрева двигателя

Некачественный антифриз или исчерпание его ресурса при превышении интервала замены жидкости. Повреждение радиатора охлаждения, в результате чего он не может справиться со своими функциями. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает отрицательно влиять на слабые места в двигателе — чаще повреждаются и дают протекание прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов.

Как предотвратить закипание

Во-первых, нужно своевременно менять антифриз и использовать жидкость только высокого качества. Во-вторых, следует каждые два-три года промывать радиатор. Для этого разбирается передняя часть автомобиля и снимается бампер. После этого можно извлечь радиатор и промыть его.

В современных автомобилях кроме радиатора охлаждения двигателя предусмотрены дополнительные элементы: теплообменники, интеркулеры для системы охлаждения турбины, блока и других элементов. Если в любом из них возникнет неполадка, теплообмен нарушится со всеми неприятными последствиями.

Раньше мы писали, какие виды антифриза существуют и можно ли их смешивать. Также водителей предупредили о шести элементах авто, чувствительных к жаре.