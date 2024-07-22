Чому влітку може закипіти двигун авто та як цьому запобігти — автоексперт

Мотор закипів. Фото: haynes.com

Перегрів двигуна під час руху може статися з кількох причин. У будь-якому разі наслідки закипання можуть бути жахливими для мотора — аж до необхідності капітального ремонту агрегату.

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник відділу оригінального сервісу корпорації УкрАВТО Олександр Чаленко.

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Причини перегріву двигуна

Неякісний антифриз або вичерпання його ресурсу, коли перевищено інтервал заміни рідини. Пошкодження радіатора охолодження, внаслідок чого він не може впоратися зі своїми функціями. Тоді антифриз втрачає свої властивості та починає негативно впливати на слабкі місця у двигуні — найчастіше ушкоджуються та дають протікання прокладки клапанної кришки, сальники колінвала, розширювальні бачки, кришки радіаторів.

Як запобігти закипанню

По-перше, потрібно вчасно міняти антифриз та використовувати рідину лише високої якості. По-друге, варто кожні два-три роки промивати радіатор. Для цього розбирається передня частина автомобіля та знімається бампер. Після цього можна витягти радіатор та промити його.

У сучасних автомобілях, крім радіатора охолодження двигуна, передбачені додаткові елементи: теплообмінники, інтеркулери для системи охолодження турбіни, блоку та інших елементів. Якщо у будь-якому з них виникне несправність, теплообмін порушиться зі всіма неприємними наслідками.

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