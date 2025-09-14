Легендарный Aston Martin выпустил транспортное средство для малышей

Aston Martin выпустил транспортное средство для малышей
Легендарный британский производитель автомобилей Aston Martin в сотрудничестве с брендом egg представил свою первую детскую коляску Aston Martin egg3. Это роскошный продукт премиум-класса стоимостью 3000 долларов, который переносит философию и дизайн суперкаров в сферу товаров для родителей.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Конверсия бренда
Этот шаг является частью стратегии Aston Martin, направленной на диверсификацию бренда и его позиционирование как "люксового образа жизни".
Дизайн и материалы коляски были разработаны с таким же вниманием к деталям, как и автомобили компании:
- Интерьер. Внутренняя отделка выполнена в стеганом стиле, напоминающем модель DBX707.
- Материалы. Использована натуральная кожа от поставщиков, работающих с Aston Martin.
- Колеса. Дизайн в форме сот отсылает к культовым моделям Valour и Victor.
- Элементы. От подвески до текстурированных ручек, каждый элемент разработан для сочетания эстетики, функциональности и маневренности.
Коляска доступна в трех цветах: фирменный гоночный зеленый с лаймовыми акцентами и два оттенка серого с бронзовыми и шоколадными акцентами. Каждый материал, от кожи до силиконовых деталей с логотипом, подчеркивает престиж бренда.
Перспективы бизнес-логики
Представители Aston Martin называют это партнерство "естественной эволюцией". По их словам, коляска позволит клиентам наслаждаться качеством и стилем бренда на новом этапе жизни. Более того, спрос на рынке премиальных товаров для детей, по прогнозам, будет увеличиваться на 7-9% ежегодно.
Запуск продаж Aston Martin egg3 запланирован на четвертый квартал 2025 года. Компания рассматривает этот проект как эксперимент, который должен показать, готовы ли клиенты воспринимать бренд как ежедневный lifestyle-продукт, а не только как автомобиль. Ожидается, что лимитированная коллекция станет не только функциональной вещью, но и коллекционным предметом для поклонников Aston Martin.
