Aston Martin выпустил транспортное средство для малышей

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 09:45
Легендарный Aston Martin выпустил транспортное средство для малышей
Текстурированная ручка Aston Martin egg3. Фото: media.astonmartin.com

Легендарный британский производитель автомобилей Aston Martin в сотрудничестве с брендом egg представил свою первую детскую коляску Aston Martin egg3. Это роскошный продукт премиум-класса стоимостью 3000 долларов, который переносит философию и дизайн суперкаров в сферу товаров для родителей.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Перспективы бизнес-логики

Представители Aston Martin называют это партнерство "естественной эволюцией". По их словам, коляска позволит клиентам наслаждаться качеством и стилем бренда на новом этапе жизни. Более того, спрос на рынке премиальных товаров для детей, по прогнозам, будет увеличиваться на 7-9% ежегодно.

Запуск продаж Aston Martin egg3 запланирован на четвертый квартал 2025 года. Компания рассматривает этот проект как эксперимент, который должен показать, готовы ли клиенты воспринимать бренд как ежедневный lifestyle-продукт, а не только как автомобиль. Ожидается, что лимитированная коллекция станет не только функциональной вещью, но и коллекционным предметом для поклонников Aston Martin.

дети товары авто цены производство Астон Мартин
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
