Легендарний Aston Martin випустив транспортний засіб для малюків

Текстурована ручка Aston Martin egg3. Фото: media.astonmartin.com

Легендарний британський виробник автомобілів Aston Martin у співпраці з брендом egg представив свій перший дитячий візок Aston Martin egg3. Це розкішний продукт преміумкласу вартістю 3000 доларів, що переносить філософію та дизайн суперкарів у сферу товарів для батьків.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Конверсія бренду

Цей крок є частиною стратегії Aston Martin, спрямованої на диверсифікацію бренду та його позиціонування як "люксового способу життя".

Дизайн та матеріали візка були розроблені з такою ж увагою до деталей, як і автомобілі компанії:

Інтер'єр. Внутрішнє оздоблення виконано в стьобаному стилі, що нагадує модель DBX707.

Внутрішнє оздоблення виконано в стьобаному стилі, що нагадує модель DBX707. Матеріали. Використана натуральна шкіра від постачальників, які працюють з Aston Martin.

Використана натуральна шкіра від постачальників, які працюють з Aston Martin. Колеса. Дизайн у формі стільників відсилає до культових моделей Valour та Victor.

Дизайн у формі стільників відсилає до культових моделей Valour та Victor. Елементи. Від підвіски до текстурованих ручок, кожен елемент розроблено для поєднання естетики, функціональності та маневреності.

Візок доступний у трьох кольорах: фірмовий гоночний зелений з лаймовими акцентами та два відтінки сірого з бронзовими й шоколадними акцентами. Кожен матеріал, від шкіри до силіконових деталей з логотипом, підкреслює престиж бренду.

Фото: media.astonmartin.com

Перспективи бізнес-логіки

Представники Aston Martin називають це партнерство "природною еволюцією". За їхніми словами, візок дозволить клієнтам насолоджуватися якістю та стилем бренду на новому етапі життя. Щобільше попит на ринку преміальних товарів для дітей, за прогнозами, збільшуватиметься на 7–9% щороку.

Запуск продажів Aston Martin egg3 заплановано на четвертий квартал 2025 року. Компанія розглядає цей проєкт як експеримент, що має показати, чи готові клієнти сприймати бренд як щоденний lifestyle-продукт, а не лише як автомобіль. Очікується, що лімітована колекція стане не лише функціональною річчю, а й колекційним предметом для шанувальників Aston Martin.