Інженерна пастка: автомобілі з найскладнішими у ремонті двигунами

Червоний Audi S4 B8. Фото: infocar.ua

Щільне розміщення вузлів під капотом деяких машин змушує автомеханіків вдаватися до повного вилучення силового агрегату для виконання базових завдань. Певні моделі мають настільки специфічне компонування що навіть заміна датчика або помпи перетворюється на багатоденний ремонт із залученням спеціалізованого обладнання.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Перешкода для сервісу

Audi R8 першого покоління стала прикладом того як середньомоторне компонування обмежує доступ до важливих систем. Компресор кондиціонера розташований безпосередньо під двигуном об’ємом 4,2 л часто виходить з ладу через екстремально високі температури у моторному відсіку. Для його заміни майстрам доводиться повністю демонтувати двигун та розбирати задню частину кузова автомобіля. Навіть така стандартна процедура як прокачування гальм у цій моделі виявляється значно складнішою за аналогічні операції у конкурентів.

Не менше проблем завдає Audi S4 покоління B8 де помпа, термостат та клапан вентиляції картера приховані глибоко під нагнітачем. Позаяк пластикові шланги системи з часом стають дуже крихкими їхня заміна перетворюється на ризиковану операцію, що часто веде до появи нових пошкоджень. Найвитратнішим завданням залишається обслуговування чотирьох ланцюгів ГРМ, які розташовані з боку моторного щита. Ця процедура вимагає виймання двигуна та коштує тисячі доларів у спеціалізованих сервісах.

Також читайте:

Алюмінієві чи чавунні: які поршні двигуна авто кращі

Пастка під капотом: найгірші турбомотори в автомобілях

Чисельні пастки

Легендарна Ferrari 355 залишається однією з найвибагливіших моделей через необхідність знімати двигун для кожної заміни ременя ГРМ. Така процедура повинна проводитися кожні 48 000 км або раз на три роки що разом з вартістю запчастин обходиться власнику у суму від 2000 до 7000 доларів. Додатковим фінансовим тягарем часто стають тріщини у вихлопних колекторах ремонт яких оцінюється приблизно у 4000 доларів що змушує власників постійно готуватися до великих витрат.

Volkswagen Passat з рідкісним двигуном W8 об’ємом 4 л також став викликом для технічних фахівців через спробу встановити вісім циліндрів у простір розрахований на чотири. Для заміни датчиків кисню або розподільних валів необхідно демонтувати не лише двигун, а й трансмісію разом з усією передньою частиною машини.

Схожа проблема спіткала й американський AMC Pacer де великі 6- та 8-циліндрові агрегати заповнили весь простір розрахований на компактний роторний двигун що зробило доступ інструментами майже неможливим.