Инженерная ловушка: автомобили с самыми сложными в ремонте двигателями

Плотное размещение узлов под капотом некоторых машин вынуждает автомехаников прибегать к полному извлечению силового агрегата для выполнения базовых задач. Определенные модели имеют настолько специфическую компоновку что даже замена датчика или помпы превращается в многодневный ремонт с привлечением специализированного оборудования.

Препятствие для сервиса

Audi R8 первого поколения стала примером того как среднемоторная компоновка ограничивает доступ к важным системам. Компрессор кондиционера расположенный непосредственно под двигателем объемом 4,2 л часто выходит из строя из-за экстремально высоких температур в моторном отсеке. Для его замены мастерам приходится полностью демонтировать двигатель и разбирать заднюю часть кузова автомобиля. Даже такая стандартная процедура как прокачка тормозов в этой модели оказывается значительно сложнее аналогичных операций у конкурентов.

Не меньше проблем доставляет Audi S4 поколения B8 где помпа, термостат и клапан вентиляции картера скрыты глубоко под нагнетателем. Так как пластиковые шланги системы со временем становятся очень хрупкими их замена превращается в рискованную операцию, что часто ведет к появлению новых повреждений. Самой затратной задачей остается обслуживание четырех цепей ГРМ, которые расположены со стороны моторного щита. Эта процедура требует выемки двигателя и стоит тысячи долларов в специализированных сервисах.

Многочисленные ловушки

Легендарная Ferrari 355 остается одной из самых требовательных моделей из-за необходимости снимать двигатель для каждой замены ремня ГРМ. Такая процедура должна проводиться каждые 48 000 км или раз в три года что вместе со стоимостью запчастей обходится владельцу в сумму от 2000 до 7000 долларов. Дополнительным финансовым бременем часто становятся трещины в выхлопных коллекторах ремонт которых оценивается примерно в 4000 долларов что заставляет владельцев постоянно готовиться к большим затратам.

Volkswagen Passat с редким двигателем W8 объемом 4 л также стал вызовом для технических специалистов из-за попытки установить восемь цилиндров в пространство рассчитанное на четыре. Для замены датчиков кислорода или распределительных валов необходимо демонтировать не только двигатель, но и трансмиссию вместе со всей передней частью машины.

Похожая проблема постигла и американский AMC Pacer где большие 6- и 8-цилиндровые агрегаты заполнили все пространство рассчитанное на компактный роторный двигатель что сделало доступ инструментами почти невозможным.