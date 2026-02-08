Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Пять самых сложных в ремонте автомобильных двигателей

Пять самых сложных в ремонте автомобильных двигателей

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:40
Инженерная ловушка: автомобили с самыми сложными в ремонте двигателями
Красный Audi S4 B8. Фото: infocar.ua

Плотное размещение узлов под капотом некоторых машин вынуждает автомехаников прибегать к полному извлечению силового агрегата для выполнения базовых задач. Определенные модели имеют настолько специфическую компоновку что даже замена датчика или помпы превращается в многодневный ремонт с привлечением специализированного оборудования.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Препятствие для сервиса

Audi R8 первого поколения стала примером того как среднемоторная компоновка ограничивает доступ к важным системам. Компрессор кондиционера расположенный непосредственно под двигателем объемом 4,2 л часто выходит из строя из-за экстремально высоких температур в моторном отсеке. Для его замены мастерам приходится полностью демонтировать двигатель и разбирать заднюю часть кузова автомобиля. Даже такая стандартная процедура как прокачка тормозов в этой модели оказывается значительно сложнее аналогичных операций у конкурентов.

Не меньше проблем доставляет Audi S4 поколения B8 где помпа, термостат и клапан вентиляции картера скрыты глубоко под нагнетателем. Так как пластиковые шланги системы со временем становятся очень хрупкими их замена превращается в рискованную операцию, что часто ведет к появлению новых повреждений. Самой затратной задачей остается обслуживание четырех цепей ГРМ, которые расположены со стороны моторного щита. Эта процедура требует выемки двигателя и стоит тысячи долларов в специализированных сервисах.

Также читайте:

Алюминиевые или чугунные: какие поршни двигателя авто лучше

Ловушка под капотом: худшие турбомоторы в автомобилях

Многочисленные ловушки

Легендарная Ferrari 355 остается одной из самых требовательных моделей из-за необходимости снимать двигатель для каждой замены ремня ГРМ. Такая процедура должна проводиться каждые 48 000 км или раз в три года что вместе со стоимостью запчастей обходится владельцу в сумму от 2000 до 7000 долларов. Дополнительным финансовым бременем часто становятся трещины в выхлопных коллекторах ремонт которых оценивается примерно в 4000 долларов что заставляет владельцев постоянно готовиться к большим затратам.

Volkswagen Passat с редким двигателем W8 объемом 4 л также стал вызовом для технических специалистов из-за попытки установить восемь цилиндров в пространство рассчитанное на четыре. Для замены датчиков кислорода или распределительных валов необходимо демонтировать не только двигатель, но и трансмиссию вместе со всей передней частью машины.

Похожая проблема постигла и американский AMC Pacer где большие 6- и 8-цилиндровые агрегаты заполнили все пространство рассчитанное на компактный роторный двигатель что сделало доступ инструментами почти невозможным.

ремонт авто автомобиль Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации