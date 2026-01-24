Відео
Алюмінієві чи чавунні — які поршні двигуна авто кращі

Дата публікації: 24 січня 2026 10:32
Які поршні двигуна авто кращі: алюмінієві чи чавунні
Поршні двигуна. Фото: freepik.com

Вибір матеріалу для виготовлення поршнів базується на інженерній логіці та конкретних умовах експлуатації двигуна. Кожен із двох популярних металів має специфічні переваги для різних типів автомобільної техніки.

Про це розповів АвтоСвіту начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Алюмінієві деталі забезпечують легкість конструкції та ефективне охолодження елементів. Мінімальна вага дозволяє двигуну миттєво нарощувати оберти, що критично важливо для спортивних моделей.

Наприклад, у потужних двигунах Mercedes-Benz AMG використовують саме ковані алюмінієві деталі для досягнення пікової динаміки. Проте при надвисоких температурах цей метал розширюється сильніше, ніж аналоги.

Чавунна витривалість

Неймовірна міцність робить чавун незамінним у важких випробуваннях. Деталі з цього металу зберігають форму під величезним тиском у потужних дизельних генераторах та корабельних двигунах.

Там, де алюміній може деформуватися, чавун гарантує стабільну роботу протягом тривалого часу при постійному навантаженні.

Технологічні відмінності

Якість алюмінієвих компонентів залежить від методу виготовлення. Для серійних моделей підходять масові литі поршні, тоді як у болідах Формули-1 застосовують метод кування. Ця технологія значно підвищує міцність конструкції при збереженні низької маси, що дозволяє працювати на межі можливостей.

Універсального рішення для всіх типів техніки не існує. Інженери обирають алюміній для швидкості та паливної ефективності, тоді як чавун залишається пріоритетом для забезпечення граничної надійності під високим тиском. Кожен матеріал ідеально виконує свою роль у відповідній сфері застосування.

авто поради автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
